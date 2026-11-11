Carlos Tevez sumó a un importante ídolo de Boca para su despedida en la Bombonera
Martín Palermo jugará la despedida de Carlos Tevez el 20 de diciembre en La Bombonera, junto a Messi, Riquelme y el Kun Agüero, ya confirmados.
La despedida de Carlos Tevez suma otro nombre fuerte: Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca, fue confirmado como invitado de “El Último Baile”, el partido homenaje que el Apache jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. El anuncio se hizo en las redes oficiales del evento y vuelve a juntar a dos de los grandes ídolos del Xeneize de las últimas décadas.
Los confirmados para la despedida de Carlos Tevez
Palermo se suma a una lista que ya tenía varias figuras:
- Martín Palermo, el último en confirmarse.
- Sergio “Kun” Agüero, compañero de Tevez en la Selección Argentina y en el fútbol inglés.
- Lionel Messi y Juan Román Riquelme, confirmados por el propio Tevez.
- Rio Ferdinand, su excompañero en el Manchester United.
Lo de Messi y Riquelme lo anunció Tevez en una entrevista con Ferdinand: “Messi va a jugar y Riquelme también”. El exdefensor inglés aprovechó para confirmar que también estará. Ver a Messi y a Riquelme en el mismo equipo en La Bombonera es uno de los grandes atractivos de la noche.
Cristiano Ronaldo, el gran objetivo del Apache
Tevez quiere reunir a compañeros de toda su carrera y el nombre que más se repite es el de Cristiano Ronaldo, con quien compartió plantel en el United. En una charla en streaming, el Apache dijo entre risas que él mismo se iba a encargar de convencerlo. Por ahora, no hay confirmación.
Entre los nombres que circulan como posibles invitados aparecen:
- Del fútbol europeo: Wayne Rooney, Paul Scholes, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra.
- Excompañeros de la Selección: Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Kily González.
- De la historia de Boca: Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri.
- De otros deportes: Franco Colapinto y Juan Martín del Potro, los dos hinchas del Xeneize.
Cuándo y cómo ver la despedida de Tevez
El partido será el domingo 20 de diciembre en La Bombonera y lo transmitirá ESPN. Tevez se retiró del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años, y más de cuatro años después tendrá su despedida ante los hinchas de Boca.
Te puede interesar
Dejá tu comentario