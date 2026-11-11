Carlos Tevez sumó a un importante ídolo de Boca para su despedida en la Bombonera

La despedida de Carlos Tevez suma otro nombre fuerte: Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca, fue confirmado como invitado de “El Último Baile”, el partido homenaje que el Apache jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. El anuncio se hizo en las redes oficiales del evento y vuelve a juntar a dos de los grandes ídolos del Xeneize de las últimas décadas.