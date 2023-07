Ariel Ortega intentó convencer a Bono de sumarse a River

Y entre los argentinos se ganó las simpatías generales no solo por eficacia como guardameta sino por su particular modo de hablar en español: con un reconocible acento porteño que, según él mismo indicó, aprendió durante su pase por el Atlético de Madrid B y compartió equipo con varios argentinos.

Además, Bono mismo confesó que es admirador de Ariel Ortega (le puso “Ariel” a su perro) y también ratificó sus preferencias: “Yo soy hincha de River desde muy pequeño, desde que mi padre me regaló una camiseta de la Selección Argentina, que fue mi primera camiseta de fútbol”, sostuvo en declaraciones a Infobae.

EL SALUDO DE ORTEGA A BONO

Con este reconocido panorama, y mientras le realizaban una nota en TyC Sports, cruzaron al arquero con Ariel Ortega y se vivió un momento muy emotivo y que tuvo un gran impacto en las redes sociales.

"Cuando te vi en la despedida de Maxi Rodríguez (NdR: el pasado 24 de junio en la cancha de Newell´s) me quise morir. Maxi me invitó para ir pero no podía, porque jugábamos con la Selección en Sudáfrica y tenía compromisos con la familia también. Pero cuando te vi dije: ´No puede ser, tendría que haber ido de cualquier forma´. Pero bueno, ya vendrá otro momento en el que nos podamos juntar y hablar tranquilamente", contó el marroquí.

El Burrito, luego de dedicarle unas palabras muy sentidas, le dejó un divertido mensaje: "Yo lo sigo mucho en Sevilla y en la Selección. Es un arquero muy rápido. Cuando nos veamos personalmente le voy a patear un penal, ja. Vamos a probarlo".