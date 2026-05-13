La Selección Argentina, con la mira en el Mundial 2026: comenzaron las obras en su bunker de Kansas

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Meses atrás, la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había explicado públicamente las razones detrás de esa decisión. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia, de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación”, señalaron desde la entidad mediante un comunicado oficial.

Otro factor clave fueron las distancias que deberá recorrer la Scaloneta durante la primera etapa del certamen. Argentina debutará frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City y posteriormente tendrá que trasladarse casi 900 kilómetros para disputar los encuentros ante Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. Mantener una base fija y bien acondicionada aparece como un elemento estratégico para disminuir el desgaste del grupo.

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La logística será un aspecto central en un Mundial que se jugará en enormes distancias geográficas entre Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, dentro de la AFA consideran que haber definido con tanta anticipación el lugar de concentración representa una ventaja importante pensando en la organización general del torneo.

Mientras tanto, las obras avanzan a buen ritmo y la expectativa crece alrededor de una Selección Argentina que defenderá el título obtenido en Qatar 2022. Con Scaloni y Messi al mando y una estructura que busca cuidar hasta el más mínimo detalle, los bicampeones de América ya comenzaron a construir su casa para el próximo gran desafío mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2031755796841631948&partner=&hide_thread=false #Mundial2026 Una Delegación de la Selección Argentina estuvo en la ciudad de Kansas analizando el lugar de entrenamiento y el posible alojamiento que tendrá en equipo de Lionel Scaloni en gran parte del certamen mundial



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