La Selección Argentina, con la mira en el Mundial 2026: comenzaron las obras en su bunker de Kansas
El predio que utilizará la Albiceleste durante la Copa del Mundo ya empezó a ser acondicionado para recibir al plantel de Lionel Scaloni. ¡Enterate!
La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó para la Selección Argentina y, mientras el cuerpo técnico sigue planificando cada detalle deportivo, también avanzan los trabajos logísticos para garantizar la comodidad del plantel durante la competencia. En las últimas horas se conocieron imágenes de las primeras obras en el hotel que funcionará como base de operaciones de la Albiceleste en Estados Unidos.
El lugar elegido por la AFA es el Origin Hotel de Kansas City, ciudad que servirá como centro de entrenamiento y concentración durante, al menos, toda la fase de grupos de la Copa del Mundo. Fue el propio Claudio “Chiqui” Tapia quien mostró a través de sus redes sociales el inicio de los trabajos en el complejo, donde ya comenzaron a llegar materiales de construcción y maquinaria para adaptar las instalaciones a las necesidades del seleccionado.
Uno de los puntos más importantes del proyecto es la creación de un gimnasio exclusivo para el plantel conducido por Lionel Scaloni. La intención es que los futbolistas puedan mantener la misma rutina física y de recuperación que utilizan habitualmente en el predio de Ezeiza, algo que el cuerpo técnico considera fundamental para sostener la preparación durante un torneo tan exigente.
La idea de montar espacios específicos para entrenamiento, recuperación muscular y trabajo físico apunta a reducir al mínimo cualquier diferencia con el entorno habitual del seleccionado. Desde hace tiempo, el cuerpo técnico campeón del mundo trabaja con una metodología muy precisa y busca replicar en cada concentración las mismas condiciones que tiene en Argentina. Por eso, la elección de Kansas City no fue casual y respondió a un análisis detallado realizado por la AFA.
Meses atrás, la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había explicado públicamente las razones detrás de esa decisión. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia, de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación”, señalaron desde la entidad mediante un comunicado oficial.
Otro factor clave fueron las distancias que deberá recorrer la Scaloneta durante la primera etapa del certamen. Argentina debutará frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City y posteriormente tendrá que trasladarse casi 900 kilómetros para disputar los encuentros ante Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. Mantener una base fija y bien acondicionada aparece como un elemento estratégico para disminuir el desgaste del grupo.
La logística será un aspecto central en un Mundial que se jugará en enormes distancias geográficas entre Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, dentro de la AFA consideran que haber definido con tanta anticipación el lugar de concentración representa una ventaja importante pensando en la organización general del torneo.
Mientras tanto, las obras avanzan a buen ritmo y la expectativa crece alrededor de una Selección Argentina que defenderá el título obtenido en Qatar 2022. Con Scaloni y Messi al mando y una estructura que busca cuidar hasta el más mínimo detalle, los bicampeones de América ya comenzaron a construir su casa para el próximo gran desafío mundialista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario