Alpine analiza una revolución comercial: ¿se va el rosa y llega una famosa marca de ropa?

Se rumorean cifras: el monto con el que Gucci desembarcaría en Alpine en lugar de BWT

Las cifras que rodean la posible operación son impactantes. De acuerdo con distintas versiones surgidas en Europa, el acuerdo podría ubicarse entre los 30 y los 60 millones de euros por temporada, un monto que convertiría a Gucci en uno de los patrocinadores más fuertes de toda la grilla. Además del impacto económico, el movimiento implicaría un cambio muy importante en la identidad visual del equipo francés.

Uno de los aspectos que más alimenta las especulaciones es la conexión empresarial entre ambas partes. Gucci forma parte del conglomerado Kering, grupo que actualmente mantiene vínculos con Luca De Meo, ex CEO de Renault y una figura clave en la continuidad de Alpine dentro de la Máxima. Esa relación aparece como un factor importante dentro de las negociaciones y podría facilitar un entendimiento entre las compañías.

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Por ahora, desde Enstone optaron por mantener la cautela y evitar confirmaciones oficiales. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la escudería tampoco negó las versiones. “Alpine Formula One Team busca constantemente nuevas oportunidades de asociación y está en contacto con una amplia gama de marcas y empresas como socios potenciales. Sin embargo, las conversaciones siempre se mantienen confidenciales y solo se divulgan cuando todas las partes las confirman y acuerdan”, señalaron desde el equipo cuando fueron consultados por los rumores.

La posible llegada de Gucci también genera expectativa alrededor de cómo podría verse el auto en el futuro. Muchos fanáticos ya comenzaron a imaginar nuevos diseños, colores y estilos vinculados al universo de la moda de lujo, en un contexto donde la Fórmula 1 cada vez mezcla más el deporte con el entretenimiento y las grandes marcas internacionales.

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Mientras tanto, el por ahora rosado y azul continúa enfocado en la competencia y en su desarrollo deportivo junto a Franco Colapinto, una de las apuestas más fuertes del automovilismo argentino para los próximos años. Aunque todavía no existe ningún anuncio oficial, el rumor ya instaló una pregunta inevitable dentro del paddock: ¿la Fórmula 1 está a punto de sumar una de las alianzas comerciales más impactantes de su historia reciente?