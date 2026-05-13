Quién es Martín Ink, el empresario argentino que desembarca en Sevilla junto a Sergio Ramos
El grupo Five Eleven Capital está a punto de quedarse con el control accionario del conjunto andaluz. Vinculado al mundo de las inversiones deportivas, tendrá un rol central en la nueva estructura dirigencial
Sevilla se prepara para vivir una transformación histórica. Después de años marcados por éxitos internacionales, pero también por una fuerte crisis deportiva y económica en las últimas temporadas, el club andaluz está a un paso de cambiar de propietarios. Detrás de la operación aparece el grupo Five Eleven Capital y, como una de las figuras principales del proyecto, sobresale el nombre del empresario argentino Martín Ink, quien desembarcará en la institución acompañado nada menos que por Sergio Ramos.
La llegada del exdefensor de Real Madrid y Paris Saint-Germain (PSG) como socio estratégico revolucionó el ambiente en Andalucía. Ramos, surgido futbolísticamente allí, tendría un rol clave dentro del nuevo esquema institucional y habría sido una pieza determinante para acercar posiciones entre las partes involucradas. Sin embargo, detrás del armado financiero y empresarial aparece la figura de Ink, quien desde hace años desarrolla operaciones vinculadas al deporte y las inversiones internacionales.
Mientras restan algunos trámites burocráticos para oficializar la operación, en España ya dan prácticamente por cerrado el acuerdo. Si no surge ningún imprevisto, Ramos e Ink pasarán a ser dos de las caras más visibles del nuevo proyecto que buscará devolverle competitividad a uno de los clubes más importantes del fútbol español.
Martín Ink, el socio argentino de Sergio Ramos que llega a Sevilla para cambiar la historia del club
Nacido en 1974, Martín Ink construyó una extensa trayectoria en el mundo corporativo y financiero. A lo largo de su carrera participó en procesos de adquisiciones, fusiones y asesorías para distintos proyectos internacionales. Actualmente ocupa el cargo de fundador y Managing Director de Five Eleven Capital, conglomerado que está próximo a adquirir cerca del 80% del paquete accionario del Sevilla en una operación que superaría los 450 millones de euros.
La intención del nuevo grupo propietario es encabezar una profunda reconstrucción institucional. Sevilla pasó en pocos años de competir regularmente por títulos europeos a luchar por mantener la categoría en LaLiga. Esa caída deportiva estuvo acompañada por tensiones internas, problemas financieros y un creciente malestar social entre los hinchas, que desde hace tiempo reclaman cambios estructurales en la conducción del club.
Dentro de ese nuevo escenario, Ink tendría un papel muy importante en la planificación económica y en la toma de decisiones diarias. Su experiencia previa en compañías como PricewaterhouseCoopers, BA Corporate Finance y Euro Latin Capital le permitió construir una sólida reputación en el ámbito empresarial. Además, también estuvo ligado a otros proyectos deportivos en España, especialmente en Madrid.
Uno de los antecedentes más destacados del empresario argentino fue su participación en el museo Legends, un espacio dedicado al fútbol internacional que reúne camisetas y objetos históricos de distintas épocas. Allí trabajó como CEO y Director General entre 2019 y 2021 junto a Marcelo Ordaz, otro empresario argentino con fuerte presencia en la industria deportiva europea.
Desde 2024, Ink se integró formalmente a Five Eleven Capital con el objetivo de potenciar las inversiones relacionadas con el deporte y expandir la presencia del grupo en el fútbol internacional. La compra del Sevilla aparece como el movimiento más ambicioso hasta el momento y podría marcar el inicio de una nueva etapa para una institución golpeada por los malos resultados recientes.
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