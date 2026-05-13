Quién es Martín Ink, el empresario argentino que desembarca en Sevilla junto a Sergio Ramos

La intención del nuevo grupo propietario es encabezar una profunda reconstrucción institucional. Sevilla pasó en pocos años de competir regularmente por títulos europeos a luchar por mantener la categoría en LaLiga. Esa caída deportiva estuvo acompañada por tensiones internas, problemas financieros y un creciente malestar social entre los hinchas, que desde hace tiempo reclaman cambios estructurales en la conducción del club.

martin ink

Dentro de ese nuevo escenario, Ink tendría un papel muy importante en la planificación económica y en la toma de decisiones diarias. Su experiencia previa en compañías como PricewaterhouseCoopers, BA Corporate Finance y Euro Latin Capital le permitió construir una sólida reputación en el ámbito empresarial. Además, también estuvo ligado a otros proyectos deportivos en España, especialmente en Madrid.

Uno de los antecedentes más destacados del empresario argentino fue su participación en el museo Legends, un espacio dedicado al fútbol internacional que reúne camisetas y objetos históricos de distintas épocas. Allí trabajó como CEO y Director General entre 2019 y 2021 junto a Marcelo Ordaz, otro empresario argentino con fuerte presencia en la industria deportiva europea.

Desde 2024, Ink se integró formalmente a Five Eleven Capital con el objetivo de potenciar las inversiones relacionadas con el deporte y expandir la presencia del grupo en el fútbol internacional. La compra del Sevilla aparece como el movimiento más ambicioso hasta el momento y podría marcar el inicio de una nueva etapa para una institución golpeada por los malos resultados recientes.