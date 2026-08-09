Ariel Penel anunció su retiro del arbitraje profesional a los 47 años
El experimentado árbitro le puso punto final a una trayectoria de más de una década en la máxima categoría del fútbol argentino.
A los 47 años, Ariel Penel decidió ponerle punto final a su carrera como árbitro profesional. El experimentado juez ya le comunicó su decisión a Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, por lo que no volverá a estar a disposición para lo que resta de la temporada.
Penel había comenzado su carrera en el arbitraje en 2008 y logró llegar a la Primera División en 2014. Desde entonces, se consolidó dentro de la máxima categoría y fue designado para distintos encuentros importantes del fútbol argentino a lo largo de más de una década. Su último partido como árbitro principal a nivel profesional fue el 25 de mayo, cuando dirigió la victoria de Atlanta por 1-0 ante San Martín de Tucumán, por la Primera Nacional. En Primera División, su última aparición había sido en el triunfo de Argentinos Juniors ante Huracán por el Torneo Apertura.
A lo largo de su carrera, Penel desarrolló toda su trayectoria dentro del fútbol argentino y no llegó a dirigir competencias internacionales organizadas por Conmebol. Entre sus últimos partidos importantes estuvo la final entre Sarmiento de La Banda y Los Andes, que terminó con triunfo 1-0 del Milrayitas, resultado que le permitió conseguir el ascenso a la Primera Nacional.
Los clásicos que dirigió Ariel Penel
Entre los partidos más destacados de su carrera aparecen varios clásicos del fútbol argentino. En 2021 fue el árbitro del Colón-Unión, que terminó 1-1. También participó como cuarto árbitro en encuentros de gran trascendencia. En 2022 estuvo en el San Lorenzo-Huracán, mientras que en 2023 formó parte de la terna del Superclásico entre Boca y River disputado en La Bombonera, que terminó con triunfo 2-0 del Millonario. Después de 12 temporadas en la máxima categoría, Penel decidió cerrar una extensa etapa dentro del arbitraje profesional argentino.
El mensaje de Miguel Scime para Penel
La noticia también generó distintas muestras de reconocimiento. Miguel Scime, exdirector de árbitros de AFA, le dedicó un mensaje a través de su cuenta de X (ex Twitter) y destacó la trayectoria del juez: “A sus 47 años, y después de más de una década dirigiendo en la máxima categoría del fútbol argentino, Ariel deja una carrera que merece ser reconocida”, escribió Scime.
De esta manera, Penel se despide del arbitraje profesional después de más de 15 años de trayectoria y una etapa de 12 temporadas vinculada a la Primera División del fútbol argentino.
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