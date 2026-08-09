Ariel Penel anunció su retiro del arbitraje profesional a los 47 años

Penel había comenzado su carrera en el arbitraje en 2008 y logró llegar a la Primera División en 2014. Desde entonces, se consolidó dentro de la máxima categoría y fue designado para distintos encuentros importantes del fútbol argentino a lo largo de más de una década. Su último partido como árbitro principal a nivel profesional fue el 25 de mayo, cuando dirigió la victoria de Atlanta por 1-0 ante San Martín de Tucumán, por la Primera Nacional. En Primera División, su última aparición había sido en el triunfo de Argentinos Juniors ante Huracán por el Torneo Apertura.