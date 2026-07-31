Por qué el tren Mitre no llega a Retiro
Un problema técnico en la estación Tres de Febrero afectó el servicio del tren Mitre. Conocé los ramales comprometidos y hasta dónde circulan los trenes.
Los usuarios de la red ferroviaria se encontraron con severas complicaciones durante las primeras horas de la mañana. Según se confirmó de manera oficial, los servicios pertenecientes a la línea de tren Mitre sufrieron una interrupción en su trazado habitual y las formaciones no están ingresando a la estación terminal de Retiro.
IMPORTANTE: Cambió la Ley de Tránsito: Luis Caputo firmó el Decreto 689/2026 y habilitó bitrenes a GNC o eléctricos
Fallas técnicas en Tres de Febrero y servicio reducido
La falla se originó por un fogonazo e inconvenientes técnicos en la estación Tres de Febrero, un incidente que causó alarma por las explosiones registradas en el tendido y que generó demoras inmediatas en todo el sistema. Esta situación de emergencia obligó a las autoridades a prestar un esquema de circulación limitado para resguardar la seguridad de los pasajeros.
Las afecciones principales del servicio contemplan el siguiente panorama operativo:
-
Ramal José León Suárez: circula con recorrido acotado de manera exclusiva entre la cabecera Suárez y la estación Belgrano R.
Ramal Bartolomé Mitre: opera con servicio reducido únicamente entre la estación Bartolomé Mitre y Belgrano R.
Ramal Tigre: se mantiene como el único que continúa completando su recorrido habitual entre cabeceras sin interrupciones.
Alternativas de traslado para los usuarios
La repentina interrupción obligó a miles de pasajeros a descender anticipadamente en la parada de Belgrano R. Desde allí, los usuarios se vieron obligados a buscar medios de transporte alternativos —como colectivos u otras líneas de subte— para poder continuar su trayecto y llegar al centro porteño.
Personal técnico especializado se encuentra trabajando intensamente en el sector afectado de Tres de Febrero para reparar los daños sobre la infraestructura y restablecer la normalidad de la frecuencia a la brevedad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario