Por qué el tren Mitre no llega a Retiro

Fallas técnicas en Tres de Febrero y servicio reducido

La falla se originó por un fogonazo e inconvenientes técnicos en la estación Tres de Febrero, un incidente que causó alarma por las explosiones registradas en el tendido y que generó demoras inmediatas en todo el sistema. Esta situación de emergencia obligó a las autoridades a prestar un esquema de circulación limitado para resguardar la seguridad de los pasajeros.