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Por qué el tren Mitre no llega a Retiro

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Un problema técnico en la estación Tres de Febrero afectó el servicio del tren Mitre. Conocé los ramales comprometidos y hasta dónde circulan los trenes.

Por qué el tren Mitre no llega a Retiro

Por qué el tren Mitre no llega a Retiro

Los usuarios de la red ferroviaria se encontraron con severas complicaciones durante las primeras horas de la mañana. Según se confirmó de manera oficial, los servicios pertenecientes a la línea de tren Mitre sufrieron una interrupción en su trazado habitual y las formaciones no están ingresando a la estación terminal de Retiro.

IMPORTANTE: Cambió la Ley de Tránsito: Luis Caputo firmó el Decreto 689/2026 y habilitó bitrenes a GNC o eléctricos

Fallas técnicas en Tres de Febrero y servicio reducido

La falla se originó por un fogonazo e inconvenientes técnicos en la estación Tres de Febrero, un incidente que causó alarma por las explosiones registradas en el tendido y que generó demoras inmediatas en todo el sistema. Esta situación de emergencia obligó a las autoridades a prestar un esquema de circulación limitado para resguardar la seguridad de los pasajeros.

Las afecciones principales del servicio contemplan el siguiente panorama operativo:

  • Ramal José León Suárez: circula con recorrido acotado de manera exclusiva entre la cabecera Suárez y la estación Belgrano R.

  • Ramal Bartolomé Mitre: opera con servicio reducido únicamente entre la estación Bartolomé Mitre y Belgrano R.

  • Ramal Tigre: se mantiene como el único que continúa completando su recorrido habitual entre cabeceras sin interrupciones.

Alternativas de traslado para los usuarios

La repentina interrupción obligó a miles de pasajeros a descender anticipadamente en la parada de Belgrano R. Desde allí, los usuarios se vieron obligados a buscar medios de transporte alternativos —como colectivos u otras líneas de subte— para poder continuar su trayecto y llegar al centro porteño.

Personal técnico especializado se encuentra trabajando intensamente en el sector afectado de Tres de Febrero para reparar los daños sobre la infraestructura y restablecer la normalidad de la frecuencia a la brevedad.

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