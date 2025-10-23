Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025.
Por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, Lanús se medirá ante Universidad de Chile este jueves desde las 19:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Anderson Daronco, acompañado por sus compatriotas Danilo Simon Manis y Bruno Boschilia como asistentes. El VAR estará a cargo de Rodolpho Toski Marques.
El conjunto chileno, bajo la conducción de Gustavo Álvarez, llega en un gran momento. La U eliminó en cuartos de final a Alianza Lima y atraviesa una racha positiva tanto en el torneo local como a nivel internacional. En sus últimos encuentros, mostró una versión sólida y dinámica, con figuras que atraviesan un gran presente como Leandro Fernández y Cristian Palacios. Su victoria reciente por 2-1 ante Palestino reforzó la confianza de un equipo que no pierde hace más de un mes y que ha hecho del Estadio Nacional un verdadero fortín.
Del otro lado, Lanús arriba a esta semifinal con un rendimiento en alza. El equipo argentino, que lideró el Grupo G del certamen y sumó 9 goles en seis partidos, viene de tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura: superó a Godoy Cruz, Independiente y San Lorenzo, mostrando solidez defensiva y una gran efectividad ofensiva. Con futbolistas como Walter Bou, Augusto Lotti y Raúl Loaiza en gran nivel, Pellegrino intentará repetir el esquema equilibrado que lo llevó a convertirse en uno de los semifinalistas más regulares del certamen.
Universidad de Chile vs. Lanús: probables formaciones
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
