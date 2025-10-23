Atacaron con piedras el micro de Lanús antes del partido con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Este mismo jueves, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina confirmó la prohibición de ingreso a estadios nacionales para más de 80 simpatizantes del club chileno involucrados en aquellos disturbios.

Los detalles del partido

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago)

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Hora: 19.00 (Argentina)

TV: ESPN, Disney+ y DSports

Lanús buscará dar el primer paso rumbo a la final de la Copa Sudamericana en un contexto adverso, marcado por la violencia que volvió a empañar la previa de un partido internacional.