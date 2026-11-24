Boca tiene a todos a disposición: la confirmación de Arruabarrena antes de los octavos
El entrenador aseguró que todos los futbolistas están en condiciones de jugar por el Torneo Clausura, aunque aclaró que definirá la formación según el estado físico de cada uno.
Boca dejó atrás los festejos por la consagración en la Copa Sudamericana 2026 y ya se enfoca en su próximo objetivo: el Torneo Clausura. Este miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final y Rodolfo Arruabarrena confirmó que cuenta con todo el plantel para afrontar el compromiso.
En una entrevista con el Canal de Boca, el entrenador repasó el presente del equipo y se refirió a la preparación para un encuentro que puede marcar el rumbo del Xeneize en el campeonato local. El Vasco aseguró que ningún futbolista está descartado para el cruce ante la Lepra mendocina, aunque dejó en claro que priorizará las condiciones físicas a la hora de definir el equipo titular.
"Están todos disponibles para Independiente Rivadavia. Todos van a querer estar. Después dependerá de mi decisión. Lo que ponga es que esté al 100% para poder ganar. Será un partido durísimo", explicó. "En líneas generales están bien, machucados algunos. Pero sé que quieren estar. Están todos con mucha alegría. Los jugadores tienen que ser sinceros conmigo y contarme cualquier lesión", agregó.
El elogio de Arruabarrena a Paredes y el equipo que pretende para Boca
El entrenador también destacó el liderazgo de Leandro Paredes dentro del vestuario y valoró el compromiso de aquellos futbolistas que no tienen demasiados minutos. "Hay muchos que no tienen muchos minutos, pero están dispuestos a dar lo mejor para el grupo. Hay jugadores inteligentes", sostuvo.
Además, explicó qué características busca para su equipo y cuál es la identidad que pretende transmitirles a los hinchas. "Quería hacer un equipo duro, serio y que identifique al hincha", afirmó. Y agregó: "Para mí es fundamental entrar 11 y salir 11 jugadores".
La relación de Arruabarrena con Riquelme y la charla tras la derrota ante O'Higgins
También reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con Juan Román Riquelme cuando comenzó su ciclo y explicó cómo acordaron los movimientos del plantel. "Con la primera charla con Riquelme, ambos fuimos claros con las salidas y los puestos. Todos los movimientos que hubo fueron consensuados con Román. En un 90% coincidíamos", contó.
Por otra parte, recordó que después de la derrota frente a O'Higgins los futbolistas mantuvieron una conversación puertas adentro en el vestuario. Para el técnico, esos intercambios son importantes para fortalecer al grupo.
La advertencia del DT de Boca después de ganar la Copa Sudamericana
Por último, valoró la evolución futbolística que observó en el equipo desde el encuentro ante Defensa y Justicia, especialmente por las sociedades y las triangulaciones. Sin embargo, advirtió que la reciente consagración internacional no debe provocar una relajación de cara a los compromisos que quedan en el año.
"Podemos perder con cualquiera y sería tonto de nuestra parte pensar que, porque pasaron cuatro meses o más, estamos llegando al último mes dependiendo de nosotros. Eso es muy bueno, pero tenemos que seguir trabajando", expresó.
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