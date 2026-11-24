La relación de Arruabarrena con Riquelme y la charla tras la derrota ante O'Higgins

También reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con Juan Román Riquelme cuando comenzó su ciclo y explicó cómo acordaron los movimientos del plantel. "Con la primera charla con Riquelme, ambos fuimos claros con las salidas y los puestos. Todos los movimientos que hubo fueron consensuados con Román. En un 90% coincidíamos", contó.

Por otra parte, recordó que después de la derrota frente a O'Higgins los futbolistas mantuvieron una conversación puertas adentro en el vestuario. Para el técnico, esos intercambios son importantes para fortalecer al grupo.

“Hay jugadores inteligentes que saben lo que quieren. Tienen la posibilidad de hacer historia, tienen la posibilidad de ganar mucha gloria”



Rodolfo Arruabarrena en exclusiva en El Canal de Boca pic.twitter.com/MXmwqqEB6H — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 24, 2026

La advertencia del DT de Boca después de ganar la Copa Sudamericana

Por último, valoró la evolución futbolística que observó en el equipo desde el encuentro ante Defensa y Justicia, especialmente por las sociedades y las triangulaciones. Sin embargo, advirtió que la reciente consagración internacional no debe provocar una relajación de cara a los compromisos que quedan en el año.

"Podemos perder con cualquiera y sería tonto de nuestra parte pensar que, porque pasaron cuatro meses o más, estamos llegando al último mes dependiendo de nosotros. Eso es muy bueno, pero tenemos que seguir trabajando", expresó.