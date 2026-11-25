Uno de los casos que genera mayor atención es el de Leandro Paredes. El capitán sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación durante la final, debió ser reemplazado y luego fue trasladado a una clínica tras descompensarse. Los estudios dieron resultados satisfactorios y el lunes pudo realizar los trabajos regenerativos sin inconvenientes. Otro futbolista al que deberán seguir de cerca es Santiago Ascacíbar, quien también llega exigido desde lo físico.