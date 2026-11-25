Boca busca seguir de fiesta: la formación de Arruabarrena para enfrentar a Independiente Rivadavia
Pese al desgaste por la seguidilla de partidos, el entrenador apostaría por una base titular para enfrentar a la Lepra mendocina por los octavos de final del Torneo Clausura.
Después de la consagración en la Copa Sudamericana 2026, Boca cambia rápidamente el foco y se prepara para recibir a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este miércoles desde las 21 en La Bombonera y Rodolfo Arruabarrena tendría en mente utilizar a la mayoría de sus habituales titulares.
La intención del entrenador es mantener la competitividad del equipo y aprovechar el impulso anímico que dejó el triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro. Sin embargo, el cuerpo técnico también deberá administrar las cargas después de una seguidilla exigente y de una final que demandó un importante esfuerzo físico.
La postura del plantel es clara: los futbolistas quieren estar a disposición. De todas maneras, el Vasco no arriesgará a quienes no se encuentren en condiciones y terminará de definir el equipo después de evaluar a sus dirigidos durante la jornada.
Uno de los casos que genera mayor atención es el de Leandro Paredes. El capitán sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación durante la final, debió ser reemplazado y luego fue trasladado a una clínica tras descompensarse. Los estudios dieron resultados satisfactorios y el lunes pudo realizar los trabajos regenerativos sin inconvenientes. Otro futbolista al que deberán seguir de cerca es Santiago Ascacíbar, quien también llega exigido desde lo físico.
La posible formación de Boca vs. Independiente Rivadavia
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Los datos del partido de octavos de final del Torneo Clausura 2026
-
Hora: 21:00.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Estadio: La Bombonera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario