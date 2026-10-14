Arruabarrena confía en la remontada ante Vasco da Gama: "Faltan 90 minutos y somos Boca"

En la misma línea, destacó la exigencia que implica jugar en Boca y la necesidad de recuperarse rápidamente ante la adversidad: “Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia”, afirmó.

"SOMOS BOCA E IREMOS A DEJAR TODO." El mensaje del Vasco Arruabarrena a los hinchas del Xeneize para la vuelta de la semi de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Paredes, Alarcón y la elección de Valencia

Arruabarrena también se refirió a algunas de las decisiones tácticas que tomó para el partido contra el conjunto brasileño. Una de ellas fue la titularidad de Williams Alarcón en lugar de Leandro Paredes, una ausencia importante para el funcionamiento del equipo.

El entrenador reconoció la relevancia del mediocampista campeón del mundo, aunque evitó atribuir las imprecisiones exclusivamente a su falta de presencia. Según explicó, la elección de Alarcón respondió a la intención de conservar tres volantes y contrarrestar el juego interno del rival.

Por otra parte, justificó la presencia de Enner Valencia como centrodelantero titular por su capacidad para imponerse en el juego aéreo, en lugar de Miguel Merentiel.