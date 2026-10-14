Arruabarrena confía en la remontada ante Vasco da Gama: "Faltan 90 minutos y somos Boca"
El entrenador del Xeneize reconoció que el equipo estuvo lejos de su mejor nivel en la derrota por 1-0 en La Bombonera, pero pidió mantener la esperanza para la revancha.
Rodolfo Arruabarrena se mostró confiado en las posibilidades de Boca de revertir la serie frente a Vasco da Gama, pese a la derrota por 1-0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador fue autocrítico con el rendimiento de su equipo, aunque remarcó que todavía quedan 90 minutos para intentar alcanzar la final.
“A la gente le digo que mantenga la ilusión. Faltan 90 minutos y somos Boca”, expresó el director técnico durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en La Bombonera.
El resultado dejó al Xeneize obligado a ganar el próximo martes en Brasil para seguir en carrera en el certamen continental. Además, significó el final de un invicto de 17 partidos, una racha que el equipo había construido entre las distintas competiciones.
La autocrítica de Arruabarrena tras la caída ante Vasco
El entrenador reconoció que Boca no logró desarrollar el juego que pretendía y señaló que la ansiedad fue uno de los factores que condicionaron al equipo durante el partido. “No fue nuestro mejor partido, estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta”, admitió.
Sin embargo, el Vasco evitó dramatizar por el resultado y pidió que la derrota no afecte la confianza del plantel de cara a la definición de la serie. “Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos”, sostuvo.
En la misma línea, destacó la exigencia que implica jugar en Boca y la necesidad de recuperarse rápidamente ante la adversidad: “Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia”, afirmó.
Paredes, Alarcón y la elección de Valencia
Arruabarrena también se refirió a algunas de las decisiones tácticas que tomó para el partido contra el conjunto brasileño. Una de ellas fue la titularidad de Williams Alarcón en lugar de Leandro Paredes, una ausencia importante para el funcionamiento del equipo.
El entrenador reconoció la relevancia del mediocampista campeón del mundo, aunque evitó atribuir las imprecisiones exclusivamente a su falta de presencia. Según explicó, la elección de Alarcón respondió a la intención de conservar tres volantes y contrarrestar el juego interno del rival.
Por otra parte, justificó la presencia de Enner Valencia como centrodelantero titular por su capacidad para imponerse en el juego aéreo, en lugar de Miguel Merentiel.
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