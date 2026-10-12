Arruabarrena habló sobre la ausencia de Paredes en Boca ante Vasco da Gama: el reemplazante

La lesión de Leandro Paredes y los partidos que se pierde en Boca

El plazo de rehabilitación dejará al capitán margen de la serie completa ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El mediocampista no estará en el partido de ida disputado en La Bombonera ni en la revancha programada para el 20 de octubre en el Estadio Maracaná. Asimismo, tampoco podrá ser considerado para los duelos por el Torneo Clausura frente a Talleres e Independiente, dos encuentros fundamentales en las aspiraciones del club por pelear el campeonato y asegurar la tabla anual.

A este apretado calendario se suma la incógnita de cara al Superclásico del 1 de noviembre. Si bien los tiempos de recuperación le permitirían llegar con lo justo desde lo físico, la falta de ritmo futbolístico plantea un dilema para el cuerpo técnico. Para colmo, no se trata de un hecho aislado: Paredes ya había sufrido complicaciones musculares en la misma zona antes del receso y una sobrecarga que lo marginó doce días durante agosto.