Arruabarrena habló sobre la ausencia de Paredes en Boca ante Vasco da Gama: el reemplazante
"No vamos a tener las características de él, pero sí otras que nos pueden venir bien", afirmó el entrenador al referirse a las alternativas para cubrir la ausencia del capitán.
Rodolfo Arruabarrena buscó llevar tranquilidad a los hinchas de Boca ante la ausencia de Leandro Paredes para el partido de ida frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
El encuentro frente al conjunto brasileño se disputará este martes desde las 21.30, hora argentina, en La Bombonera, donde el Xeneize afrontará el primer partido de la serie sin capitán y referente. En ese contexto, el Vasco destacó las variantes con las que cuenta para cubrir su ausencia y remarcó la importancia del mediocampista dentro del equipo.
"Leandro para nosotros es importante, no lo voy a ocultar; dentro y fuera de la cancha es nuestro capitán y líder, pero lo hemos suplido con Williams Alarcón, que lo hizo bien y además tiene mucho para dar; con Carlos Palacios y todos los chicos que han tenido la oportunidad, eso nos pone contentos", explicó.
Además, anticipó un cruce exigente ante Vasco da Gama y pidió mantener la calma durante una serie que, según consideró, tendrá distintos momentos de dominio y sufrimiento para ambos equipos: "Tenemos que estar tranquilos, sabemos que va a ser una eliminatoria difícil como contra San Pablo. Habrá momentos donde sufriremos, que vamos a tener la pelota o que no, que vamos a atacar y defender, hay que saber que esos momentos los vamos a vivir".
"He vivido varias situaciones similares, pero es difícil hablar con los chicos; la verdad es que el grupo es muy compacto, va para adelante, tiene hambre, ganas; ha podido, de a poco, mejorar varias situaciones", expresó, antes de manifestar su deseo de conseguir un resultado que le dé una alegría a los hinchas: "Esperemos poder darle una alegría a la gente y al club, que es lo que necesita".
La lesión de Leandro Paredes y los partidos que se pierde en Boca
El plazo de rehabilitación dejará al capitán margen de la serie completa ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El mediocampista no estará en el partido de ida disputado en La Bombonera ni en la revancha programada para el 20 de octubre en el Estadio Maracaná. Asimismo, tampoco podrá ser considerado para los duelos por el Torneo Clausura frente a Talleres e Independiente, dos encuentros fundamentales en las aspiraciones del club por pelear el campeonato y asegurar la tabla anual.
A este apretado calendario se suma la incógnita de cara al Superclásico del 1 de noviembre. Si bien los tiempos de recuperación le permitirían llegar con lo justo desde lo físico, la falta de ritmo futbolístico plantea un dilema para el cuerpo técnico. Para colmo, no se trata de un hecho aislado: Paredes ya había sufrido complicaciones musculares en la misma zona antes del receso y una sobrecarga que lo marginó doce días durante agosto.
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