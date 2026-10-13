Arruabarrena bajó un mensaje clave en Boca antes de la semifinal con Vasco: qué dijo
El entrenador xeneize reconoció la importancia de la Copa Sudamericana y la posibilidad de volver a conquistar un título internacional, pero pidió evitar la ansiedad.
Boca afronta una semana decisiva con la ilusión de avanzar a la final de la Copa Sudamericana 2026. Antes del partido de ida frente a Vasco da Gama, en la Bombonera, Rodolfo Arruabarrena les dejó un mensaje claro a sus jugadores: el objetivo internacional es importante, pero la ansiedad no puede convertirse en un obstáculo.
El entrenador destacó el valor deportivo y económico que tendría conquistar un torneo continental, especialmente porque el club no gana un título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008. Sin embargo, también remarcó que el equipo debe sostener la competitividad en los demás frentes abiertos.
“Lo internacional te da guita, te da prestigio, te da la posibilidad de jugar al otro lado, en otra competencia, etcétera. Hace mucho que el club no logra algo internacional”, reconoció el Vasco al referirse a la trascendencia de la serie ante el conjunto brasileño. Para el Vasco, no obstante, la ilusión debe estar acompañada por concentración y paciencia.
El Vasco no quiere descuidar el torneo local ni la Copa Argentina
Aunque la Sudamericana representa una posibilidad especial para el Xeneize, el técnico fue contundente al señalar que el equipo no debe relegar las otras competencias. Boca también tiene compromisos importantes en el campeonato local, en la Copa Argentina y en la lucha por la tabla anual.
“La liga local es la liga local. La Copa Argentina, saben que es una copa que me gusta desde hace 10 años. Y trato siempre de poner lo mejor”, explicó el entrenador. La idea es competir con las mejores herramientas posibles en cada partido, sin concentrar toda la atención exclusivamente en la semifinal internacional.
Además, la Copa Argentina tiene un significado particular para Arruabarrena, que ya consiguió conquistarla durante su primer ciclo en el club. Por eso, el entrenador busca sostener la ambición en cada torneo, pese a la exigencia que implica disputar varias competencias al mismo tiempo.
La sequía de títulos aumenta la expectativa en Boca
El contexto le agrega presión a la recta final de la temporada. Boca lleva más de tres años sin conseguir un título, desde la Supercopa Argentina de marzo de 2023, cuando derrotó a Patronato. Esa espera alimenta la expectativa de los hinchas y convierte cada instancia decisiva en una oportunidad para volver a festejar. La Sudamericana, en particular, permitiría recuperar protagonismo internacional y abrir la puerta a nuevas competencias.
Arruabarrena, sin embargo, entiende que el deseo de alcanzar una meta importante puede jugar en contra si el equipo empieza a pensar demasiado en el resultado final antes de resolver los desafíos inmediatos. “Hay muchas situaciones en las que nosotros estamos cerca, pero estamos cerca y lejos a la vez”, señaló el director técnico, en una frase que resume la distancia entre tener posibilidades concretas y conseguir finalmente un objetivo.
“Pasito por pasito”: el mensaje de Arruabarrena antes de Vasco
El entrenador insistió en que Boca debe concentrarse en el partido que tiene por delante, sin dejarse llevar por la expectativa que genera una eventual clasificación a la final.
“Tenemos que ir pasito por pasito, partido por partido. No pensar tanto en el futuro, porque el futuro te da ansiedad, te da nervio. Y esa ansiedad y ese nervio hoy en el día no nos sirve”, advirtió.
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