Arruabarrena bajó un mensaje clave en Boca antes de la semifinal con Vasco: qué dijo

Además, la Copa Argentina tiene un significado particular para Arruabarrena, que ya consiguió conquistarla durante su primer ciclo en el club. Por eso, el entrenador busca sostener la ambición en cada torneo, pese a la exigencia que implica disputar varias competencias al mismo tiempo.

¿PRIORIDAD AL PLANO INTERNACIONAL? Esto contestó el Vasco Arruabarrena, en exclusiva con #SportsCenterAM. ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/mByiybfStJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026

La sequía de títulos aumenta la expectativa en Boca

El contexto le agrega presión a la recta final de la temporada. Boca lleva más de tres años sin conseguir un título, desde la Supercopa Argentina de marzo de 2023, cuando derrotó a Patronato. Esa espera alimenta la expectativa de los hinchas y convierte cada instancia decisiva en una oportunidad para volver a festejar. La Sudamericana, en particular, permitiría recuperar protagonismo internacional y abrir la puerta a nuevas competencias.

Arruabarrena, sin embargo, entiende que el deseo de alcanzar una meta importante puede jugar en contra si el equipo empieza a pensar demasiado en el resultado final antes de resolver los desafíos inmediatos. “Hay muchas situaciones en las que nosotros estamos cerca, pero estamos cerca y lejos a la vez”, señaló el director técnico, en una frase que resume la distancia entre tener posibilidades concretas y conseguir finalmente un objetivo.

“Pasito por pasito”: el mensaje de Arruabarrena antes de Vasco

El entrenador insistió en que Boca debe concentrarse en el partido que tiene por delante, sin dejarse llevar por la expectativa que genera una eventual clasificación a la final.

“Tenemos que ir pasito por pasito, partido por partido. No pensar tanto en el futuro, porque el futuro te da ansiedad, te da nervio. Y esa ansiedad y ese nervio hoy en el día no nos sirve”, advirtió.