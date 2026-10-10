Confirmado: Leandro Paredes se lesionó y es baja ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Cómo fue la lesión del mediocampista y su historial físico reciente

IMPORTANTE: Preocupación en Boca: por qué salió Leandro Paredes a 15 minutos de haber ingresado ante Instituto

Leandro Paredes comenzó el encuentro en el banco de suplentes y saltó al campo de juego a los 9 minutos de la segunda mitad en reemplazo de Milton Delgado. Sin embargo, su participación duró apenas 16 minutos: sintió una fuerte molestia en el isquiotibial derecho, pidió inmediatamente el cambio y fue sustituido por Santiago Ascacíbar.

Tras salir del terreno, el volante pasó por el banco, recibió el consuelo de sus compañeros y se dirigió de inmediato al vestuario para ser asistido por el cuerpo médico, retirándose con hielo en la parte posterior de su pierna.

Esta dolencia revive los problemas físicos que el jugador arrastra en esa misma zona durante la actual temporada. Previamente, había sufrido una sobrecarga en abril al enfrentar al clásico rival y, un mes después, padeció un desgarro ante Universidad Católica. Su exigente participación en el Mundial 2026, llegando hasta la final y reincorporándose al club sin días de descanso, agravó el desgaste acumulado.

La palabra de Arruabarrena y el impacto en la Sudamericana

blockquote class="twitter-temp"> Rodolfo Arruabarrena habló de la lesión de Leandro Paredes: "Supongo que para el martes está descartado"pic.twitter.com/XYvFVC1JUV — minutouno (@minutounocom) — minutouno (@minutounocom) October 10, 2026

En la habitual conferencia de prensa pospartido, el director técnico Rodolfo Arruabarrena lamentó lo sucedido y dejó en claro que ya se imagina el armado del equipo sin su máxima figura en el mediocampo. "Supongo que para el martes está descartado", afirmó el entrenador.

La situación representa un dolor de cabeza mayúsculo para el cuerpo técnico, dado que Boca se encuentra en las vísperas de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido de ida ante el conjunto brasileño Vasco da Gama se disputará el próximo martes 13 de octubre en La Bombonera. En las próximas horas, el capitán se someterá a los estudios correspondientes para determinar la gravedad clínica de la lesión y los plazos oficiales de recuperación.