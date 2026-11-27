Boca no piensa en rotar: Arruabarrena prepara un solo cambio para enfrentar a Gimnasia
El Vasco mantendría la base del equipo que viene de vencer a Independiente Rivadavia por los cuartos de final del Clausura.
Boca se prepara para recibir a Gimnasia de La Plata este domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y Rodolfo Arruabarrena tendría decidido no realizar una rotación masiva, pese al desgaste que acumula el plantel. La intención del entrenador es sostener la estructura del equipo que superó a Independiente Rivadavia y hacer apenas una modificación.
El único cambio estaría en la mitad de la cancha. Santiago Ascacibar volvería al once inicial después de haber descansado el último fin de semana, cuando el cuerpo técnico decidió darle un respiro tras llegar con lo justo a la final de la Copa Sudamericana.
El mediocampista ingresaría por Milton Delgado, quien sería preservado luego de sufrir un golpe en la rodilla durante el encuentro ante Lanús. Si bien los estudios descartaron una lesión, el juvenil podría comenzar el partido desde el banco por precaución.
La decisión también está relacionada con el calendario que se le viene al Xeneize: el miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense. Por eso, el cuerpo técnico buscaría evitar cualquier riesgo innecesario con Delgado.
De esta manera, Tomás Belmonte conservaría su lugar en el mediocampo y compartiría la zona con Ascacibar y Leandro Paredes. La idea de Arruabarrena es mantener una formación competitiva para afrontar una instancia decisiva del Clausura, sin perder de vista el compromiso que tendrá pocos días después.
La posible formación de Boca ante Gimnasia por los cuartos del Torneo Clausura
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
La planificación todavía dependerá de cómo respondan físicamente los futbolistas en los entrenamientos del viernes y el sábado. La evaluación final del cuerpo técnico determinará si se mantiene la única variante prevista.
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