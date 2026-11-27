Boca se prepara para recibir a Gimnasia de La Plata este domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y Rodolfo Arruabarrena tendría decidido no realizar una rotación masiva, pese al desgaste que acumula el plantel. La intención del entrenador es sostener la estructura del equipo que superó a Independiente Rivadavia y hacer apenas una modificación.