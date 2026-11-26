Boca atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. Desde el 26 de julio hasta el triunfo ante Independiente Rivadavia, el equipo jugó 28 partidos, con 17 victorias, 8 empates y apenas 3 derrotas. En el medio hubo un título internacional y una racha que sigue abierta. Es casi todo el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, que asumió el 18 de junio en reemplazo de Claudio Úbeda.