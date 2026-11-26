Gran momento: las únicas tres veces que Boca perdió en sus cuatro meses inolvidables
Boca jugó 28 partidos desde fines de julio, ganó 17, perdió solo tres y se quedó con la Copa Sudamericana. Ahora va por el Clausura y la Copa Argentina
Boca atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. Desde el 26 de julio hasta el triunfo ante Independiente Rivadavia, el equipo jugó 28 partidos, con 17 victorias, 8 empates y apenas 3 derrotas. En el medio hubo un título internacional y una racha que sigue abierta. Es casi todo el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, que asumió el 18 de junio en reemplazo de Claudio Úbeda.
Las únicas tres derrotas de Boca en cuatro meses
- 0-3 ante Riestra (26/7), en el arranque del semestre.
- 0-1 ante O'Higgins (30/7) en Chile, por la Sudamericana, aunque igual avanzó en la serie por penales.
- 0-1 ante Vasco da Gama (13/10) en la Bombonera, en la ida de las semifinales de la Sudamericana. En la vuelta lo dio vuelta con un 3-1 en Río de Janeiro.
Entre la caída con O'Higgins y la ida ante Vasco, el Xeneize encadenó 17 partidos invicto. Después de la derrota con el equipo brasileño llegó la mejor racha del semestre: ocho triunfos consecutivos, sin goles en contra en siete de ellos.
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La Copa Sudamericana y el Superclásico, los picos del semestre
El punto más alto llegó en Barranquilla. Boca se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar a Atlético Mineiro 2 a 0, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, y cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales. Con la copa, además, accedió a la Recopa Sudamericana y a la Copa Libertadores.
En el camino dejó afuera a O'Higgins, Recoleta (3-1 y 4-0), São Paulo y Vasco. En el plano local, le ganó 1-0 a River en la Bombonera y también se impuso ante Independiente en Avellaneda y ante Racing en el Cilindro, por 3-2.
Lo que se le viene a Boca
El semestre todavía puede ser mejor. Boca recibirá a Gimnasia el domingo 29 a las 22 por los cuartos del Torneo Clausura 2026, y tres días después, el miércoles 2 de diciembre, jugará la final de la Copa Argentina ante Platense en Santiago del Estero.
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