Arruabarrena llamó a Paulo Dybala y Boca sueña con sumarlo tras el final de su contrato con Roma
Rodolfo Arruabarrena se comunicó con Paulo Dybala y Boca vuelve a ilusionarse con la llegada de la Joya, que define su futuro tras Roma.
Paulo Dybala vuelve a quedar en el centro del mercado de pases y Boca aparece otra vez como una posibilidad concreta. A solo 10 días del final de su contrato con Roma, Rodolfo Arruabarrena se comunicó con la Joya para contarle su proyecto en el Xeneize y reforzar la ilusión de tener al campeón del mundo en la Ribera.
A 10 días de que finalice su vínculo con Roma, el futuro del campeón del mundo sigue sin definirse y en el Xeneize se ilusionan con dar uno de los grandes golpes del mercado de pases. En ese contexto, el flamante entrenador tomó la iniciativa y levantó el teléfono para comunicarse con el futbolista cordobés.
La información fue revelada por el periodista Diego Monroig, quien detalló que el flamante entrenador del Xeneize se contactó con la Joya para contarle el proyecto futbolístico que tiene en mente para el segundo semestre. El gesto no fue menor: dejó en claro que el interés del club de la Ribera es real y que el nuevo cuerpo técnico quiere tener a Dybala como una de sus grandes banderas. De esta manera, Boca vuelve a posicionarse como una opción concreta para el campeón del mundo, en un escenario en el que todavía no hay una decisión tomada respecto de su continuidad en el fútbol europeo.
Qué puede pasar con el futuro de Paulo Dybala tras su salida de Roma
El delantero tiene sobre la mesa una propuesta de renovación por parte de Roma, aunque con una reducción salarial importante. Aun así, dentro del club italiano existe la intención de retenerlo al menos una temporada más y también hay respaldo del entorno para que continúe en la capital italiana. Sin embargo, la decisión final dependerá exclusivamente del futbolista, que por ahora no cerró ninguna puerta. En su última aparición pública, el propio Dybala fue claro al hablar sobre su futuro y dejó una frase que alimentó las especulaciones.
“Hay posibilidad de todo. En el fútbol nunca se sabe, he vivido muchas situaciones donde pensé que iba a pasar algo y terminaba pasando otra cosa”, aseguró la Joya. Y cuando fue consultado puntualmente por Boca, tampoco lo descartó: “Boca veremos. Veremos qué puede pasar, todos los clubes son opciones”.
La camiseta número 10 de Boca, un detalle que suma ilusión
Mientras espera una definición, Boca también sumó un detalle que no pasó inadvertido en medio de esta historia: la camiseta número 10 quedó vacante tras la salida de Edinson Cavani, una decisión que tomó el propio Arruabarrena al rearmar el plantel para esta nueva etapa. Ese dorsal, cargado de historia en el club por haber sido utilizado por figuras como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez, aparece como un símbolo más dentro del operativo seducción para intentar convencer a Dybala.
Por ahora, no hay una negociación cerrada ni un acuerdo avanzado, pero el llamado del Vasco reactivó el sueño de Boca y volvió a instalar con fuerza la posibilidad de que la Joya desembarque en Brandsen 805 para convertirse en uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.
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