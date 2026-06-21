Arruabarrena llamó a Paulo Dybala y Boca sueña con sumarlo tras el final de su contrato con Roma

“Hay posibilidad de todo. En el fútbol nunca se sabe, he vivido muchas situaciones donde pensé que iba a pasar algo y terminaba pasando otra cosa”, aseguró la Joya. Y cuando fue consultado puntualmente por Boca, tampoco lo descartó: “Boca veremos. Veremos qué puede pasar, todos los clubes son opciones”.

La camiseta número 10 de Boca, un detalle que suma ilusión

Mientras espera una definición, Boca también sumó un detalle que no pasó inadvertido en medio de esta historia: la camiseta número 10 quedó vacante tras la salida de Edinson Cavani, una decisión que tomó el propio Arruabarrena al rearmar el plantel para esta nueva etapa. Ese dorsal, cargado de historia en el club por haber sido utilizado por figuras como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez, aparece como un símbolo más dentro del operativo seducción para intentar convencer a Dybala.

Por ahora, no hay una negociación cerrada ni un acuerdo avanzado, pero el llamado del Vasco reactivó el sueño de Boca y volvió a instalar con fuerza la posibilidad de que la Joya desembarque en Brandsen 805 para convertirse en uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.