Arruabarrena tomó una decisión inédita con los convocados de Boca para recibir a Estudiantes

Más allá de estas ausencias, el Vasco mantuvo una estructura de convocatoria muy similar a la que utilizó durante los compromisos recientes. La decisión refleja la confianza del entrenador en un grupo reducido de futbolistas para afrontar la seguidilla de partidos. El club de la Ribera llega al duelo con la necesidad de sumar en el campeonato local y de continuar consolidando el funcionamiento de un equipo que también tuvo actividad internacional durante las últimas semanas.