Arruabarrena tomó una decisión inédita con los convocados de Boca para recibir a Estudiantes
El Xeneize repetirá por tercer partido consecutivo prácticamente la misma lista de jugadores y tendrá varias ausencias para el encuentro pendiente de la segunda fecha.
Boca ya tiene todo preparado para enfrentar a Estudiantes de la Plata este miércoles, desde las 19, por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Para este compromiso, Rodolfo Arruabarrena tomó una determinación poco habitual en su ciclo: volvió a convocar prácticamente al mismo grupo de futbolistas que estuvo disponible en los últimos encuentros.
La lista está integrada por 24 jugadores, una cifra que se mantiene respecto de las convocatorias anteriores ante O'Higgins y Newell's. La continuidad de prácticamente los mismos nombres representa una particularidad dentro de un semestre en el que Boca tuvo que afrontar una agenda exigente, lesiones y diferentes modificaciones en su plantel.
El encuentro frente al conjunto platense tendrá además un escenario diferente al habitual. El Xeneize no podrá utilizar la Bombonera debido a los inconvenientes que presenta el campo de juego en una zona cercana a la platea preferencial. Por ese motivo, el partido se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, propiedad de Huracán.
Las bajas de Boca para enfrentar a Estudiantes
Entre los futbolistas que no aparecen en la nómina se encuentran Carlos Palacios y Tomás Belmonte, ambos en proceso de recuperación y con posibilidades de volver a estar disponibles en el corto plazo. Tampoco fue citado Adam Bareiro, quien atraviesa una situación particular después de que se conociera el bloqueo relacionado con su hernia de disco. El delantero continúa al margen mientras se define su situación física.
Más allá de estas ausencias, el Vasco mantuvo una estructura de convocatoria muy similar a la que utilizó durante los compromisos recientes. La decisión refleja la confianza del entrenador en un grupo reducido de futbolistas para afrontar la seguidilla de partidos. El club de la Ribera llega al duelo con la necesidad de sumar en el campeonato local y de continuar consolidando el funcionamiento de un equipo que también tuvo actividad internacional durante las últimas semanas.
La lista completa de convocados de Boca para saldar el pendiente ante Estudiantes
- Arqueros: Agustín Montero, Leandro Brey y Javier García.
- Defensores: Dylan Gorosito, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón y Tomás Aranda.
- Delanteros: Kevin Zenón, Alan Velasco, Milton Giménez, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel y Ángel Romero.
Boca cambia de estadio ante Estudiantes
El encuentro tendrá como escenario al Tomás Ducó debido a los trabajos que deben realizarse en la Bombonera. La decisión obliga a trasladar su localía para este compromiso y recibir a Estudiantes en el estadio de Huracán. El partido corresponde a la segunda jornada del Torneo Clausura, que había quedado pendiente por los compromisos internacionales.
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