Enner Valencia es el nuevo refuerzo de Boca: cuándo firmará contrato

De vuelta en el continente americano se consolidó como figura clave de Tigres en México, firmando 34 goles y 14 asistencias. Su segunda experiencia europea llegó de la mano del Fenerbahce turco, donde vivió su período más letal de cara al arco al gritar 59 tantos en 116 partidos. En 2023 recaló en el Internacional de Porto Alegre, club con el que alcanzó los 100 partidos y festejó 31 gritos.

Tras una segunda etapa en Pachuca, la estadística global refleja la regularidad de su trayectoria: a través de sus pasos por Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el atacante suma 590 cotejos oficiales y supera los 37.000 minutos en cancha. Su registro realizador alcanza los 187 goles a nivel de clubes, cifra a la que se añaden los 49 festejos que acumula con la selección de Ecuador.