Enner Valencia es el nuevo refuerzo de Boca: cuándo firmará contrato
El delantero ecuatoriano de 36 años llegará a Buenos Aires entre viernes y sábado para realizar la revisión médica y firmar contrato con Boca.
Tal como se venía anticipando, Enner Valencia es el flamante nuevo refuerzo de Boca. El atacante ecuatoriano, que quedó con el pase en su poder tras finalizar su ciclo en el Pachuca mexicano, cerró su incorporación al club de la Ribera y llega como respuesta al pedido explícito de Rodolfo Arruabarrena para reforzar el ataque.
Si bien las redes sociales del Xeneize aún no lo oficializaron, se prevé que el goleador desembarque en Buenos Aires entre el viernes y el sábado para someterse a los exámenes médicos de rutina y firmar un vínculo que lo unirá a la institución hasta diciembre de 2027.
Con su llegada, el Xeneize suma su cuarta incorporación en este periodo de pases, sumándose a las contrataciones de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero.
Los números de Enner Valencia en 2026
Entre su participación en el Mundial 2026 y su paso por Pachuca, el atacante disputó 16 partidos durante el semestre, acumuló cerca de 1.000 minutos y marcó cuatro goles, todos con su club. Con la selección ecuatoriana, en cambio, no logró convertir durante la Copa del Mundo, un rendimiento que generó cuestionamientos entre los hinchas y que hoy vuelve a estar en el centro del debate ante la posibilidad de vestir la camiseta de Boca.
La carrera de Enner Valencia, el nuevo refuerzo de Boca
El recorrido profesional de Enner Valencia comenzó en Emelec, club donde jugó 117 encuentros y anotó 23 goles. Su rendimiento catapultó su paso al Pachuca y, posteriormente, a la Premier League inglesa, donde vistió las camisetas de West Ham United y Everton para registrar un total de 13 conquistas.
De vuelta en el continente americano se consolidó como figura clave de Tigres en México, firmando 34 goles y 14 asistencias. Su segunda experiencia europea llegó de la mano del Fenerbahce turco, donde vivió su período más letal de cara al arco al gritar 59 tantos en 116 partidos. En 2023 recaló en el Internacional de Porto Alegre, club con el que alcanzó los 100 partidos y festejó 31 gritos.
Tras una segunda etapa en Pachuca, la estadística global refleja la regularidad de su trayectoria: a través de sus pasos por Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el atacante suma 590 cotejos oficiales y supera los 37.000 minutos en cancha. Su registro realizador alcanza los 187 goles a nivel de clubes, cifra a la que se añaden los 49 festejos que acumula con la selección de Ecuador.
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