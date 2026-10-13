La historia del hijo abandonado por Videla, el genocida reivindicado por el periodista Mario Massaccesi

En la década de 1960, el deterioro clínico de Alejandro llevó a la familia a tomar una decisión drástica: trasladarlo a una institución de encierro permanente. El destino fue el Pabellón 7 de la Colonia Nacional "Dr. Manuel Montes de Oca", un inmenso asilo neuropsiquiátrico donde reinaba el aislamiento y el abandono estatal.

De acuerdo a la investigación publicada por Perfil, el joven compartía su destino con otros internos olvidados por la sociedad. Aunque Videla realizaba visitas esporádicas acompañado de su custodia, el trato era distante y frío. El personal del lugar vivía aterrorizado por la presencia del militar; según exjefes del pabellón, los médicos y enfermeros prestaban atención extrema porque sabían quién era y "no querían exponerse a un tiro en la oreja".

Una "prueba de Dios" y un final en las sombras

Alejandro Eugenio falleció en junio de 1971, a los 19 años de edad, producto de un paro cardíaco derivado de su deterioro físico general, mientras su padre ya ocupaba un cargo de poder como director del Colegio Militar de la Nación.

Lejos de la "espiritualidad" que hoy algunos intentan adjudicarle, el represor procesó la tragedia desde su integrismo católico más extremo. El genocida justificaba la severa discapacidad y el encierro de su hijo considerándolos simplemente como una "prueba de Dios" para templar su carácter. Esta frialdad emocional fue la misma que, años después, le permitió orquestar el plan sistemático de desaparición y tortura más sangriento de la historia del país.