La formación de Boca para recibir a Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana

Las dudas de Rodolfo Arrubarrena para recibir a Vasco Da Gama

Frente a la salida de Paredes, el "Vasco" maneja dos alternativas centrales: incluir a Alarcón para sostener el tridente de volantes centrales y conservar la dinámica de juego en la zona medial; o apostar por el ingreso de Sebastián Villa como extremo, modificando la disposición del ataque para sumar un delantero más y vulnerar a la defensa brasileña desde el arranque.