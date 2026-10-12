La formación de Boca para recibir a Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana
El entrenador "xeneize" Rodolfo Arruabarrena define el equipo para el partido de ida de este martes en la Bombonera.
Boca ultima detalles para disputar este martes una cita crucial en su calendario internacional. Recibirá en La Bombonera a Vasco da Gama por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en un choque de alto voltaje donde el entrenador Rodolfo Arruabarrena debe definir la estructura del equipo tras una baja sensible en el mediocampo.
La principal preocupación en el cuerpo técnico pasa por la ausencia de Leandro Paredes, quien quedó descartado a raíz de un desgarro. La baja del capitán y referente del plantel obliga al DT a evaluar un cambio de piezas o incluso un retoque en el dibujo táctico para encarar los primeros 90 minutos de la serie.
Las dudas de Rodolfo Arrubarrena para recibir a Vasco Da Gama
Frente a la salida de Paredes, el "Vasco" maneja dos alternativas centrales: incluir a Alarcón para sostener el tridente de volantes centrales y conservar la dinámica de juego en la zona medial; o apostar por el ingreso de Sebastián Villa como extremo, modificando la disposición del ataque para sumar un delantero más y vulnerar a la defensa brasileña desde el arranque.
En paralelo a la preparación del partido en Buenos Aires, la dirigencia y el plantel se mantienen expectantes respecto a la confirmación oficial del estadio donde se disputará el encuentro de vuelta en Río de Janeiro, definición que se resolverá en las próximas horas.
El probable equipo de Boca para la semifinal de ida de la Copa Sudamericana
A la espera del entrenamiento matutino y la confirmación oficial, el XI de Boca que se perfila para saltar al campo de juego de La Bombonera estaría integrado por:
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Sebastián Villa, Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel.
El cruce de ida comenzará este martes por la noche en La Boca, con el objetivo de lograr una ventaja determinante antes de viajar a Brasil a definir el boleto a la gran final continental.
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