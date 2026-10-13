Tres gigantes de Europa van por una figura de la Selección Argentina: su club ya le puso precio

La actuación reforzó su proyección internacional y llegó en un momento en el que varios equipos europeos siguen sus pasos. Atlético de Madrid, Milan y Napoli aparecen entre los principales interesados, aunque por ahora no se informó que exista un acuerdo cerrado para su transferencia.

La cifra que pretende Palmeiras, cercana a los 25 millones de euros, será un factor determinante para definir si alguno de los clubes decide avanzar formalmente.

Los números de Agustín Giay en su carrera

Desde su debut profesional, el defensor acumuló 190 partidos: 88 con San Lorenzo y 102 con Palmeiras. En el conjunto brasileño convirtió tres goles y aportó una asistencia, mientras que en la temporada actual disputó 41 encuentros entre el campeonato local, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. El equipo paulista, además, se encuentra en las semifinales del torneo continental.