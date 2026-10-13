Tres gigantes de Europa van por una figura de la Selección Argentina: su club ya le puso precio
El lateral derecho argentino despertó el interés de tres clubes importantes del Viejo Continente después de consolidarse en Brasil y sumar minutos con el seleccionado.
Agustín Giay atraviesa un gran momento futbolístico y su rendimiento ya genera interés en el mercado europeo. El defensor de Palmeiras, que debutó este año con la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, aparece en el radar de tres equipos importantes: Atlético de Madrid, Milan y Napoli.
Según informó el periodista especializado en transferencias Matteo Moretto, los tres clubes siguen de cerca la situación del lateral derecho, surgido de San Lorenzo. Sin embargo, una eventual salida del fútbol brasileño no sería sencilla: Palmeiras pretende recibir una oferta cercana a los 25 millones de euros para negociar su transferencia.
El futbolista tiene contrato vigente con el conjunto paulista hasta diciembre de 2030, un vínculo que le permite al club mantener una posición firme frente al interés de los equipos europeos.
Giay se destaca en Palmeiras y llama la atención en Europa
Uno de los motivos que explica el interés por el defensor argentino es su evolución desde que llegó a Brasil. En el Verdao logró continuidad y se convirtió en una pieza importante dentro de un equipo que compite en los principales torneos del país y también en el plano continental.
Su última gran actuación tuvo lugar en el clásico frente a Corinthians: marcó dos goles en la victoria por 4-1 y fue elegido como la figura del encuentro. El rendimiento ofensivo del lateral fue uno de los aspectos más destacados de un partido que tuvo al argentino como protagonista.
La actuación reforzó su proyección internacional y llegó en un momento en el que varios equipos europeos siguen sus pasos. Atlético de Madrid, Milan y Napoli aparecen entre los principales interesados, aunque por ahora no se informó que exista un acuerdo cerrado para su transferencia.
La cifra que pretende Palmeiras, cercana a los 25 millones de euros, será un factor determinante para definir si alguno de los clubes decide avanzar formalmente.
Los números de Agustín Giay en su carrera
Desde su debut profesional, el defensor acumuló 190 partidos: 88 con San Lorenzo y 102 con Palmeiras. En el conjunto brasileño convirtió tres goles y aportó una asistencia, mientras que en la temporada actual disputó 41 encuentros entre el campeonato local, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. El equipo paulista, además, se encuentra en las semifinales del torneo continental.
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