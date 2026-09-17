El inesperado dardo contra Colapinto de un medallista argentino de eSports: "No lo puedo admirar"

Según recordó, aquella experiencia terminó con una particularidad: él consiguió clasificarse por delante del piloto argentino. “Yo clasifiqué tercero, Colapinto clasificó décimo. Así que tanto yo como varios otros le ganamos”, contó. Sin embargo, la competencia tuvo un inconveniente para el medallista argentino. “Y bueno, igual se alargó la carrera y se me cortó internet, pero en pista estaba yo adelante”, agregó entre risas.

¿Por qué Coleff dice que no puede admirar a Colapinto?

La anécdota derivó en una pregunta todavía más llamativa: si, más allá de aquella competencia, Coleff admiraba a Colapinto como piloto. Su respuesta fue explicada desde la particular relación que existe entre los eSports de conducción y el automovilismo tradicional. “Yo lo banco. A ver, practico el mismo deporte, es muy complicado admirar a otro deportista de tu deporte. Sobre todo porque yo tuve la experiencia de correr contra él”, sostuvo.

Coleff aclaró, de todos modos, que reconoce las capacidades del argentino y que existe una diferencia evidente entre competir en un simulador y hacerlo en la máxima categoría del automovilismo. “Obviamente, yo no me puedo subir a un auto de Fórmula 1 y hacer lo que hace él. Me parece un genio, un grande. Pero bueno, es mucho más fácil admirar a gente de otro deporte”, explicó.

El argentino también anticipó que sus declaraciones podían generar repercusiones: “O sea, me van a salir a matar por lo que estoy diciendo, porque yo lo sé, es polemiquísimo”. Finalmente, dejó en claro que su postura no implica un rechazo hacia el piloto de Fórmula 1. “Pero a ver, por ahí que le tengo un respeto y obviamente quiero que le vaya lo mejor posible”, concluyó.