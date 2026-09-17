El inesperado dardo contra Colapinto de un medallista argentino de eSports: "No lo puedo admirar"
Bruno Coleff, medallista de plata en Assetto Corsa GT en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, recordó un duelo con el piloto argentino y explicó por qué no lo tiene como referente.
Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 marcaron un momento histórico para los eSports, que fueron incorporados por primera vez al programa oficial de la competencia. Entre las disciplinas disputadas estuvo Assetto Corsa GT, el simulador de conducción en el que el argentino Bruno Coleff consiguió la medalla de plata.
Después de su participación, el representante argentino fue entrevistado sobre su experiencia y recibió una pregunta que rápidamente llevó la conversación hacia otro piloto nacional: Franco Colapinto. La consulta fue directa. Un periodista del programa Una tarde más, de La Capital+, quiso saber quién ganaría un mano a mano entre Coleff y el piloto de Alpine.
La respuesta del medallista sorprendió por su seguridad. “Yo ya le gané”, afirmó Coleff. La frase hacía referencia a una experiencia que ambos compartieron años atrás, cuando el pilarense de 23 años todavía competía en Fórmula 2. Su contestación se hizo viral en las redes sociales entre los fans del joven piloto en la Fórmula 1.
La carrera virtual en la que Coleff terminó delante de Colapinto
Coleff explicó que participó de un evento organizado por 9Z y Globant, dos organizaciones vinculadas al mundo de los eSports. En aquella oportunidad se realizó una instancia de clasificación abierta y los mejores participantes avanzaron a una serie de carreras. El formato tenía un atractivo especial: quienes superaban la preclasificación tenían la posibilidad de enfrentarse virtualmente con Colapinto. El ganador de la competencia recibía, además, un premio especial.
“Se hizo un evento con 9Z y Globant (equipos de eSports) en su momento, cuando Franco estaba en Fórmula 2, en el cual se hizo una preclasificación abierta. Los ganadores de la prequali competían en una serie de carreras y se hacía una grilla final y esa gente corría contra Colapinto y el ganador tenía un premio en especial”, relató.
Según recordó, aquella experiencia terminó con una particularidad: él consiguió clasificarse por delante del piloto argentino. “Yo clasifiqué tercero, Colapinto clasificó décimo. Así que tanto yo como varios otros le ganamos”, contó. Sin embargo, la competencia tuvo un inconveniente para el medallista argentino. “Y bueno, igual se alargó la carrera y se me cortó internet, pero en pista estaba yo adelante”, agregó entre risas.
¿Por qué Coleff dice que no puede admirar a Colapinto?
La anécdota derivó en una pregunta todavía más llamativa: si, más allá de aquella competencia, Coleff admiraba a Colapinto como piloto. Su respuesta fue explicada desde la particular relación que existe entre los eSports de conducción y el automovilismo tradicional. “Yo lo banco. A ver, practico el mismo deporte, es muy complicado admirar a otro deportista de tu deporte. Sobre todo porque yo tuve la experiencia de correr contra él”, sostuvo.
Coleff aclaró, de todos modos, que reconoce las capacidades del argentino y que existe una diferencia evidente entre competir en un simulador y hacerlo en la máxima categoría del automovilismo. “Obviamente, yo no me puedo subir a un auto de Fórmula 1 y hacer lo que hace él. Me parece un genio, un grande. Pero bueno, es mucho más fácil admirar a gente de otro deporte”, explicó.
El argentino también anticipó que sus declaraciones podían generar repercusiones: “O sea, me van a salir a matar por lo que estoy diciendo, porque yo lo sé, es polemiquísimo”. Finalmente, dejó en claro que su postura no implica un rechazo hacia el piloto de Fórmula 1. “Pero a ver, por ahí que le tengo un respeto y obviamente quiero que le vaya lo mejor posible”, concluyó.
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