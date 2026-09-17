El DT del fútbol argentino que presentó la renuncia a dos partidos de ser campeón pero no se la aceptaron
Pedro Troglio dio un paso al costado por producto de un desgaste por los problemas económicos e institucionales del club, aunque la dirigencia tomó otra decisión.
El clima en el fútbol argentino no da tregua y esta vez la bomba explotó en el Sur. Pedro Troglio, actual director técnico de Banfield, presentó su renuncia a su cargo en el mediodía del miércoles, luego de un fuerte desgaste con la comisión directiva que encabeza Matías Mariotto.
Sin embargo, tras una reunión de urgencia una vez finalizada la práctica, los dirigentes le rechazaron la dimisión y le pidieron que continúe al frente del primer equipo. La decisión de Troglio no fue impulsiva, sino el resultado de una acumulación de tensiones.
Los desencuentros futbolísticos e institucionales con Mariotto, sumados a las constantes inhibiciones que sufre el club, la falta de pago recurrente al plantel y la llegada tardía de refuerzos con el torneo ya empezado, terminaron por colmar la paciencia del experimentado DT.
Pedro Troglio, la renuncia en Banfield y el duelo clave ante Gimnasia
Sorpresa por el momento elegido: el Taladro vive una realidad de contrastes absolutos. Mientras en el Torneo Clausura tambalea con apenas ocho puntos cosechados en nueve fechas, en el plano federal se ubica a las puertas de hacer historia: el equipo está clasificado a las semifinales de la Copa Argentina, donde aguarda en el cuadro al ganador del cruce estelar entre Boca y Racing.
Pese a la negativa de la CD a dejarlo ir, la estabilidad del cuerpo técnico quedó condicionada y la continuidad se evaluará con la dinámica del "partido a partido". El primer gran examen para disipar los nubarrones será inmediato y de alto voltaje: Banfield visitará este sábado a las 14:30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, en un duelo crucial para las aspiraciones del DT y del club.
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