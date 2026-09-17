El DT del fútbol argentino que presentó la renuncia a dos partidos de ser campeón pero no se la aceptaron

Pese a la negativa de la CD a dejarlo ir, la estabilidad del cuerpo técnico quedó condicionada y la continuidad se evaluará con la dinámica del "partido a partido". El primer gran examen para disipar los nubarrones será inmediato y de alto voltaje: Banfield visitará este sábado a las 14:30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, en un duelo crucial para las aspiraciones del DT y del club.