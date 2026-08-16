El guiño de Facundo Medina a River tras su llegada al Bayer Leverkusen

La nueva etapa de Facundo Medina en Alemania

Medina llegó al Bayer Leverkusen después de seis temporadas en el fútbol francés. El club alemán desembolsó 25 millones de euros para quedarse con el defensor, que primero se destacó en Lens y posteriormente tuvo un breve paso por Olympique de Marsella. En Lens disputó 165 partidos, marcó ocho goles y aportó diez asistencias. Luego, en Marsella, sumó 26 encuentros antes de concretar su llegada a la Bundesliga.

Su transferencia se produjo después de una buena participación con la Selección Argentina en el Mundial, donde disputó cinco partidos y mostró una de sus principales características: la capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como por el sector izquierdo. Ahora, buscará ganarse un lugar en uno de los equipos más importantes de Alemania.