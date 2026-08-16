El guiño de Facundo Medina a River tras su llegada al Bayer Leverkusen
El defensor de la Selección Argentina fue visto con un termo lleno de referencias al Millonario durante su primera aparición junto a sus nuevos compañeros.
Facundo Medina ya comenzó una nueva etapa en su carrera y, apenas unos días después de ser presentado como refuerzo del Bayer Leverkusen, protagonizó un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas de River. El defensor de la Selección Argentina apareció junto a sus nuevos compañeros con un termo decorado con referencias al Millonario.
La imagen fue difundida por la cuenta oficial del Bayer Leverkusen en español, en la previa del amistoso que el conjunto alemán disputó ante Newcastle en Inglaterra. El futbolista no tuvo minutos en el encuentro, pero sí viajó con el plantel y tuvo así su primera aparición pública desde su presentación oficial.
El detalle que rápidamente llamó la atención fue el termo que llevaba consigo. Allí podía verse el escudo de River y un calco con la inscripción “9-12-18 eterno”, en clara referencia a la histórica final de la Copa Libertadores 2018, cuando el equipo de Núñez venció a Boca en Madrid.
La publicación del Leverkusen incluso incluyó una mención al club argentino, por lo que el guiño del defensor no tardó en generar repercusión entre los fanáticos del Millonario. Medina nunca ocultó su vínculo con River y esta vez volvió a dejarlo en evidencia en el comienzo de su experiencia en Alemania.
El amistoso ante Newcastle terminó con triunfo 2-1 para el conjunto inglés. Mientras Medina esperó su oportunidad desde afuera, Equi Fernández fue titular. Exequiel Palacios, otro argentino del plantel, no fue convocado para el encuentro.
La nueva etapa de Facundo Medina en Alemania
Medina llegó al Bayer Leverkusen después de seis temporadas en el fútbol francés. El club alemán desembolsó 25 millones de euros para quedarse con el defensor, que primero se destacó en Lens y posteriormente tuvo un breve paso por Olympique de Marsella. En Lens disputó 165 partidos, marcó ocho goles y aportó diez asistencias. Luego, en Marsella, sumó 26 encuentros antes de concretar su llegada a la Bundesliga.
Su transferencia se produjo después de una buena participación con la Selección Argentina en el Mundial, donde disputó cinco partidos y mostró una de sus principales características: la capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como por el sector izquierdo. Ahora, buscará ganarse un lugar en uno de los equipos más importantes de Alemania.
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