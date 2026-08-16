Leandro Paredes, descartado en Boca ante Recoleta: quién lo reemplaza y cuándo volvería
El capitán del Xeneize sufrió una lesión muscular ante Platense y quedó afuera de la revancha por la Copa Sudamericana. También son bajas Marco Pellegrino y Leandro Lozano.
Boca recibió una mala noticia después del empate 1-1 ante Platense. Leandro Paredes sufrió una lesión muscular y quedó descartado para enfrentar a Recoleta, este martes, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El capitán del Xeneize se realizó estudios este domingo y, junto con Marco Pellegrino y Leandro Lozano, no estará disponible para el próximo compromiso.
El campeón del mundo había sido titular ante el Calamar, pero debió abandonar el campo de juego durante el entretiempo. La molestia encendió las alarmas en Boca, especialmente por la cercanía del partido internacional, y finalmente los estudios confirmaron que deberá parar.
Así se retiraba Leandro Paredes de la cancha de Platense
La baja del mediocampista representa un problema importante para el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, que tiene por delante un partido determinante frente a Recoleta. La idea es que Paredes pueda recuperarse y estar disponible para el duelo ante Racing, aunque su evolución será determinante para conocer si llegará en condiciones.
Pero el capitán no es la única baja que dejó el partido. Marco Pellegrino también fue reemplazado durante el entretiempo, mientras que Leandro Lozano tuvo que salir en el complemento. Los estudios realizados este domingo determinaron que los tres quedaron descartados para la revancha de la Copa Sudamericana.
Ante este escenario, Boca deberá modificar su formación para afrontar un encuentro clave. En el mediocampo, la ausencia de Paredes abre una vacante que será ocupada por Tomás Belmonte, quien aparece como la principal alternativa para acompañar a los otros volantes del equipo.
El Xeneize buscará avanzar a los cuartos de final de la competencia internacional después del partido de ida y tendrá que hacerlo con varias modificaciones obligadas. La situación de Paredes, además, será seguida de cerca durante los próximos días pensando en el duelo frente a Racing. Por lo pronto, Boca pierde a su capitán para una noche decisiva, aunque el cuerpo técnico confía en que la lesión muscular no sea de gravedad y pueda volver rápidamente a estar a disposición.
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