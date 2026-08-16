Leandro Paredes, descartado en Boca ante Recoleta: quién lo reemplaza y cuándo volvería

El Xeneize buscará avanzar a los cuartos de final de la competencia internacional después del partido de ida y tendrá que hacerlo con varias modificaciones obligadas. La situación de Paredes, además, será seguida de cerca durante los próximos días pensando en el duelo frente a Racing. Por lo pronto, Boca pierde a su capitán para una noche decisiva, aunque el cuerpo técnico confía en que la lesión muscular no sea de gravedad y pueda volver rápidamente a estar a disposición.