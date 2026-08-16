Martín Palermo y su llamativo partido ante Boca: la bandera de los hinchas y su grito de gol
El entrenador de Platense vivió una tarde especial en Vicente López, recibió un enorme reconocimiento de los hinchas del Xeneize y sorprendió al celebrar el gol del Calamar.
Martín Palermo vivió una noche especial en Vicente López. El entrenador de Platense se enfrentó a Boca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 y, además de analizar luego la polémica por el gol anulado al Calamar, fue protagonista de distintos momentos que marcaron su reencuentro con el club donde se convirtió en ídolo.
Antes del comienzo del partido, los hinchas del Xeneize que estuvieron presentes en el estadio le dedicaron una enorme bandera al Titán. El mensaje fue contundente: “Mi único héroe en este lío”, acompañado por una imagen del exfutbolista festejando uno de sus tantos goles con la camiseta del Xeneize.
El reconocimiento no sorprendió, teniendo en cuenta la historia que une al entrenador de Platense con Boca. Durante su etapa como futbolista, Palermo se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución y dejó una huella imborrable, especialmente por sus goles y por los títulos que consiguió.
Pero esta vez la historia fue diferente. Palermo llegó al partido como entrenador de Platense y tenía enfrente al equipo que marcó una parte fundamental de su carrera. Y hubo una situación que llamó particularmente la atención: el Titán gritó el gol de su equipo.
Cuando el Calamar consiguió ponerse en ventaja durante el encuentro, el DT reaccionó desde el banco y festejó el tanto junto a sus dirigidos. La imagen generó sorpresa entre algunos hinchas de Boca, aunque el gesto no terminó de generar un fuerte rechazo entre los simpatizantes presentes.
La reacción se entiende también desde el rol que ocupa actualmente Palermo. Más allá de su enorme pasado con la camiseta azul y oro, hoy es el entrenador de Platense y vive cada partido desde ese lugar. El objetivo del Titán es conducir al Calamar y conseguir los mejores resultados posibles.
El partido terminó 1-1 y dejó, además, una fuerte polémica por el gol que Platense tuvo sobre el final y que fue anulado tras la intervención del VAR. Después del encuentro, Palermo fue consultado por la jugada y lanzó una respuesta que dejó clara su postura: “Se vio la mano de Giménez pero no se vio la de Gorosito. ¿Qué querés que te diga? Decisiones medio... mejor no hablar”.
Así, entre el reconocimiento de los hinchas de Boca, el recuerdo de sus años como ídolo y su inesperado festejo como entrenador de Platense, Palermo volvió a vivir una jornada muy particular frente al club que marcó para siempre su carrera.
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