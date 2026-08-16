Martín Palermo y su llamativo partido ante Boca: la bandera de los hinchas y su grito de gol

La reacción de Martín Palermo en el gol de Platense ante Bocapic.twitter.com/hVmDMb8KMR — minutouno (@minutounocom) August 16, 2026

La reacción se entiende también desde el rol que ocupa actualmente Palermo. Más allá de su enorme pasado con la camiseta azul y oro, hoy es el entrenador de Platense y vive cada partido desde ese lugar. El objetivo del Titán es conducir al Calamar y conseguir los mejores resultados posibles.

El partido terminó 1-1 y dejó, además, una fuerte polémica por el gol que Platense tuvo sobre el final y que fue anulado tras la intervención del VAR. Después del encuentro, Palermo fue consultado por la jugada y lanzó una respuesta que dejó clara su postura: “Se vio la mano de Giménez pero no se vio la de Gorosito. ¿Qué querés que te diga? Decisiones medio... mejor no hablar”.

Así, entre el reconocimiento de los hinchas de Boca, el recuerdo de sus años como ídolo y su inesperado festejo como entrenador de Platense, Palermo volvió a vivir una jornada muy particular frente al club que marcó para siempre su carrera.