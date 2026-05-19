Arsenal cortó la maldición y ganó la Premier League luego de 22 años

Esta consagración tiene un sabor a desahogo absoluto para una institución que venía masticando arena en las últimas tres campañas, donde peleó palmo a palmo pero terminó claudicando ante la billetera y el dominio implacable del Manchester City y el Liverpool. Fiel al proceso a largo plazo que blindó la dirigencia, Arteta logró acomodar al plantel que también se encuentra en la final de la Champions League dónde enfrentará al PSG.

Para dimensionar la magnitud del logro, hay que remontarse en los libros de historia hasta la legendaria temporada 2003/04, la última vez que el Arsenal había levantado el trofeo local bajo el mandato de Arsène Wenger y con aquel mítico plantel invicto que integraban Thierry Henry, Patrick Vieira y Dennis Bergkamp. Hoy, 22 años después de aquel recordado equipo, un nuevo grupo de futbolistas escribe su propia página dorada en las vitrinas del club.