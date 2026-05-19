Gabriel Heinze hace historia en Inglaterra: es el primer argentino en ganar la Premier League con el Arsenal
El Gringo, que funge como principal ayudante de campo de Mikel Arteta, metió su nombre en las páginas doradas de los Gunners con la histórica consagración.
La histórica conquista del Arsenal en la Premier League, que cortó con una agónica sequía de 22 años sin títulos locales, no solo desató la locura en el norte de Londres, sino que también repercutió con fuerza en el fútbol argentino.
Entre los abrazos y festejos del cuerpo técnico comandado por Mikel Arteta, sobresalió la figura de Gabriel Heinze, quien acaba de firmar un hito sin precedentes para el deporte nacional en Gran Bretaña.
El "Gringo", de 48 años, forma parte fundamental del éxito de los Gunners desde las sombras de la pizarra táctica. El entrerriano arribó al club en julio de 2025 para asumir como primer asistente de Mikel Arteta, ocupando la vacante que había dejado el español Carlos Cuesta García tras marcharse a dirigir al Parma de Italia. Menos de un año después de su desembarco, ya puede jactarse de ser el primer argentino de toda la historia en consagrarse campeón de la Primera División de Inglaterra con la camiseta del Arsenal.
Para el exdefensor de la Selección Argentina, este logro representa su segundo título oficial desde que decidió colgar los botines y sentarse en los bancos de suplentes, recordando aquella gran campaña de la temporada 2016/17 en la que se coronó campeón de la Primera B Nacional logrando el ascenso con Argentinos Juniors.
Sin embargo, si se contempla su excelsa trayectoria uniendo sus etapas como futbolista y miembro de cuerpos técnicos, acumula 13 campeonatos ganados en las principales ligas del planeta (incluyendo pasos exitosos por el Manchester United, Real Madrid, Olympique de Marsella y Newell's Old Boys).
El selecto grupo de los argentinos ganadores en el Arsenal
En los 139 años de vida que ostenta la institución londinense desde su fundación en diciembre de 1886, los futbolistas de nuestro país han tenido pasos contados pero significativos. Con la medalla de la Premier en su pecho, el nacido en Crespo se transformó en el tercer argentino en levantar un trofeo oficial con el club, uniéndose a una mesa sumamente exclusiva:
-
Nelson Vivas: El exlateral derecho de la Selección (retirado en Quilmes en 2006) formó parte del plantel de Arsène Wenger que conquistó de forma consecutiva la Community Shield en las ediciones de 1998 y 1999.
Emiliano "Dibu" Martínez: El hoy arquero estrella de la Scaloneta tuvo su momento de gloria absoluta con el buzo de los Gunners en el año 2020, siendo el héroe y pilar fundamental para la obtención de la FA Cup y la posterior Community Shield.
La actividad y la ambición para Heinze y el cuerpo técnico del Arsenal no se detienen con el festejo doméstico. Con la Premier League guardada bajo llave en las vitrinas a falta de una jornada, los cañones del club apuntan ahora de forma unánime al plano internacional. En pocos días, el conjunto inglés viajará para disputar la segunda final de UEFA Champions League de toda su historia, buscando tomarse revancha de aquella lejana edición de 2006 donde cayeron ante el Barcelona de Ronaldinho y sellar una temporada 2025/26 que ya es absolutamente perfecta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario