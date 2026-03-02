Arturo Vidal apuntó contra Rodrigo De Paul y lanzó un picante dardo: "Por canchero"
En un podcast, el histórico futbbolista de Chile habló del campeón del mundo con Argentina, lo trató de “canchero” y aseguró entre risas que es mejor que él.
Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la escena tras apuntar contra Rodrigo De Paul, campeón del mundo con Argentina. En un podcast, el referente de la Selección Chilena lo trató de “canchero”, lanzó una advertencia en tono burlón y se comparó con el volante albiceleste.
El histórico futbolista no suele guardarse nada y esta vez volvió a dejarlo en claro. El mediocampista de la Selección Chilena fue invitado al podcast Enfocados, conducido por Jefferson “La Foquita” Farfán, y allí disparó contra un campeón del mundo con Argentina.
Ante la pregunta “¿con qué jugador del fútbol no te llevas bien?”, el actual futbolista de Colo Colo no dudó y apuntó directamente contra Rodrigo De Paul, figura de la Albiceleste y compañero de Lionel Messi en Inter Miami. “Ahora, en el último partido con Argentina con De Paul, por canchero. Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”, lanzó Vidal entre risas, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Arturo Vidal vs. Rodrigo De Paul: la comparación y las risas
El cruce no quedó ahí. En el mismo diálogo, al chileno le consultaron quién era mejor entre ambos y su reacción fue elocuente: estalló en carcajadas y, con un gesto clásico en Sudamérica, minimizó al mediocampista argentino de 31 años. Las declaraciones se suman a una larga lista de frases polémicas del “King”, que a sus 38 años mantiene intacto su estilo frontal tanto dentro como fuera del campo de juego.
Durante la charla en Perú, también fue consultado sobre su costumbre de salir de fiesta. Lejos de esquivar el tema, respondió con la misma naturalidad que lo caracteriza: “Me gusta salir en vacaciones, cuando salgo campeón. Gracias a Dios me ha tocado todos los años salir, así que… Me saco la cresta todo el año para después un mes o dos meses disfrutarlo al máximo. No perdono a nadie”, aseguró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario