Arturo Vidal apuntó contra Rodrigo De Paul y lanzó un picante dardo: "Por canchero"

Ante la pregunta “¿con qué jugador del fútbol no te llevas bien?”, el actual futbolista de Colo Colo no dudó y apuntó directamente contra Rodrigo De Paul, figura de la Albiceleste y compañero de Lionel Messi en Inter Miami. “Ahora, en el último partido con Argentina con De Paul, por canchero. Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”, lanzó Vidal entre risas, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.