La decisión de Chacho Coudet con su cuerpo técnico antes de asumir en River

La búsqueda de un ex River para el nuevo CT

Tras la salida de Graff, Coudet pretende sumar un ayudante de campo más. La idea es incorporar a alguien con pasado como futbolista de River, aunque por el momento no trascendieron nombres concretos con negociaciones avanzadas. Uno de los posibles candidatos es Lucho González, con quien el entrenador ya trabajó y que actualmente se desempeña como ayudante de campo en Porto.

La definición de ese puesto será uno de los próximos pasos antes de que el ‘Chacho’ inicie formalmente su ciclo al frente del Millonario.