La decisión de Chacho Coudet con su cuerpo técnico antes de asumir en River
El "Chacho" definió cambios en su cuerpo técnico antes de firmar con River hasta 2027: no seguirá Patricio Graff y busca sumar un ex jugador del club.
Eduardo Coudet ultima detalles para convertirse en el nuevo entrenador de River hasta el 31 de diciembre de 2027 y ya tomó decisiones clave sobre su cuerpo técnico. El DT no contará con Patricio Graff y analiza sumar un ex futbolista del club a su equipo de trabajo.
Mientras resuelve su salida de Alavés, el “Chacho” avanza en su regreso al país para firmar contrato con el Millonario por dos temporadas. En ese contexto, el entrenador comenzó a delinear cómo estará conformado su cuerpo técnico en esta nueva etapa en Núñez.
La primera determinación fuerte tiene que ver con la salida de Graff, quien se había sumado como ayudante de campo tras su llegada al conjunto español a mediados de la temporada 2024/25. Pese a que existía la intención de continuar trabajando juntos en Argentina, la decisión fue exclusivamente del propio entrenador. De esta manera, Carlos Miguel Fernández quedará como único ayudante de campo principal, manteniéndose como uno de los hombres de mayor confianza del DT desde su ciclo en Racing.
En cuanto al resto del equipo de trabajo, no habrá mayores modificaciones. Los preparadores físicos Octavio Manera y Guido Cretari continuarán en funciones, consolidando una dupla que acompaña al entrenador desde su paso por la Academia.
Otra de las variantes estará en el puesto de entrenador de arqueros. En Alavés, esa función la cumple Javier Barbero, empleado del club europeo desde 2019, quien seguiría desempeñándose allí y no se sumaría al proyecto en River. Ante ese escenario, en Núñez aparecen como alternativas ‘Tato’ Montes y Marcelo Barovero. Ambos forman parte de la estructura del club y, pese a la salida de Marcelo Gallardo, continuarán en la institución, por lo que podrían integrarse al nuevo cuerpo técnico.
La búsqueda de un ex River para el nuevo CT
Tras la salida de Graff, Coudet pretende sumar un ayudante de campo más. La idea es incorporar a alguien con pasado como futbolista de River, aunque por el momento no trascendieron nombres concretos con negociaciones avanzadas. Uno de los posibles candidatos es Lucho González, con quien el entrenador ya trabajó y que actualmente se desempeña como ayudante de campo en Porto.
La definición de ese puesto será uno de los próximos pasos antes de que el ‘Chacho’ inicie formalmente su ciclo al frente del Millonario.
