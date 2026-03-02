Aston Martin analiza abandonar el Gran Premio de Australia 2026 tras un arranque crítico

El contexto representa un duro golpe para Fernando Alonso, que a sus 44 años mantiene el deseo de volver a pelear por un título antes del retiro. El español ya había abandonado en Australia el año pasado y este nuevo contratiempo alimenta la incertidumbre sobre el rendimiento del equipo.

Si finalmente Aston Martin concreta el plan de retirarse tras pocas vueltas, el escenario también impactará en el resto de la grilla. En ese caso, Checo Pérez evitaría terminar último en su debut con Cadillac. La escudería estadounidense afronta su estreno en la Fórmula 1 con varios aspectos por mejorar, pero todo indica que no sería el equipo más relegado en el arranque de la temporada si Aston Martin confirma la drástica decisión en Melbourne.