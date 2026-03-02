Aston Martin analiza abandonar el Gran Premio de Australia 2026 tras un arranque crítico
La prensa europea asegura que Aston Martin podría retirarse tras pocas vueltas en el GP de Australia 2026 por problemas técnicos con Honda y el nuevo reglamento.
Aston Martin atraviesa un inicio alarmante con el nuevo reglamento de Fórmula 1 y evalúa abandonar el Gran Premio de Australia 2026 tras apenas unas vueltas. La escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll buscaría evitar sanciones mayores en medio de una crisis técnica.
Los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin dejaron señales preocupantes en Silverstone. Aston Martin fue, según los tiempos y la fiabilidad mostrada, la escudería más comprometida en el arranque de la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1.
De acuerdo a lo informado por el medio especializado Motorsport, el equipo británico llegó a evaluar directamente la posibilidad de no presentarse en la primera carrera del calendario, el Gran Premio de Australia 2026. Sin embargo, esa decisión habría implicado fuertes penalizaciones económicas y deportivas, además de un impacto negativo en la imagen de la categoría.
La estrategia de Aston Martin para el Gran Premio de Australia 2026
Ante ese escenario, la alternativa que habría tomado fuerza es completar apenas un puñado de vueltas en Melbourne y luego abandonar la competencia. El objetivo sería reducir al mínimo el kilometraje para preservar componentes en medio de un delicado panorama técnico.
Las averías registradas durante los ensayos pusieron en jaque el suministro de repuestos y encendieron alarmas en torno a Honda, proveedor de la unidad de potencia. Incluso trascendió que se habría conformado una unidad de crisis para intentar revertir la situación lo antes posible.
El contexto representa un duro golpe para Fernando Alonso, que a sus 44 años mantiene el deseo de volver a pelear por un título antes del retiro. El español ya había abandonado en Australia el año pasado y este nuevo contratiempo alimenta la incertidumbre sobre el rendimiento del equipo.
Si finalmente Aston Martin concreta el plan de retirarse tras pocas vueltas, el escenario también impactará en el resto de la grilla. En ese caso, Checo Pérez evitaría terminar último en su debut con Cadillac. La escudería estadounidense afronta su estreno en la Fórmula 1 con varios aspectos por mejorar, pero todo indica que no sería el equipo más relegado en el arranque de la temporada si Aston Martin confirma la drástica decisión en Melbourne.
