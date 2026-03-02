Alerta por tormentas con granizo sacude hoy lunes a Buenos Aires: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La nueva semana parece iniciar con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este lunes 2 de marzo a zonas del centro, sur y oeste de la Provincia.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que además coincide con el regreso de las clases en la Provincia, será con buenas condiciones del clima y con bastante calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo espera un lunes con cielo despejado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 32.
