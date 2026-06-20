"Asadazo con la banda": Chiqui Tapia lideró la parrilla de la Selección Argentina

En medio de un ambiente sumamente distendido, el ídolo marplatense bromeó junto a "Dieguito" y "Anto", los históricos cocineros del plantel. "¿Qué tenemos acá? ¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina... todo light", lanzó el guardameta de forma irónica, mientras enfocaba a compañeros como Lautaro Martínez y Giuliano Simeone que acompañaban al lado del fogón.