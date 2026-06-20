"Asadazo con la banda": Chiqui Tapia lideró la parrilla de la Selección Argentina
La Selección Argentina disfrutó de un gran asado en la previa del duelo ante Austria por el Mundial. Dibu Martínez y Chiqui Tapia mostraron la intimidad.
La Selección Argentina vive un clima de total tranquilidad durante su estadía en el Mundial 2026. Tras la goleada en el debut, el plantel decidió mantener vivo su histórico ritual y compartió una espectacular cena tradicional para recargar energías de cara al trascendental choque frente al combinado de Austria.
La intimidad del asado en la Selección Argentina y el posteo de Tapia
A través de sus redes sociales, Emiliano "Dibu" Martínez fue el encargado de mostrar los detalles de la gran parrilla albiceleste. En sus historias de Instagram, el arquero campeón del mundo grabó un divertido video donde se podían observar decenas de chorizos, morcillas, mollejas, provoletas y abundantes cortes de carne para alimentar a toda la delegación.
En medio de un ambiente sumamente distendido, el ídolo marplatense bromeó junto a "Dieguito" y "Anto", los históricos cocineros del plantel. "¿Qué tenemos acá? ¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina... todo light", lanzó el guardameta de forma irónica, mientras enfocaba a compañeros como Lautaro Martínez y Giuliano Simeone que acompañaban al lado del fogón.
A esta celebración gastronómica también se sumó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien compartió una emotiva imagen en su cuenta oficial de X (ex Twitter). "Somos bien argentinos. Otro asadazo con la banda", escribió Claudio "Chiqui" Tapia junto a una foto rodeado de varios de los jugadores y el infaltable staff técnico.
El equipo nacional se prepara con los mejores ánimos para enfrentar a los europeos el próximo lunes desde las 14 horas en la ciudad de Dallas. La Albiceleste buscará asegurar una nueva victoria para sellar definitivamente su ansiado boleto a los dieciseisavos de final del certamen internacional.
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