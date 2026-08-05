La AFA instauró el Día de las Selecciones Nacionales: por qué se celebrará cada 15 de julio
La Asociación del Fútbol Argentina determinó que, a partir de hora, cada 15 de julio será especial y tendrá un feliz recordatorio. Todos los detalles.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió este miércoles, durante la reunión de su Comité Ejecutivo, instaurar oficialmente el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, una fecha que quedará ligada para siempre al inolvidable triunfo de la Albiceleste frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
La decisión busca recordar una de las victorias más emotivas de la historia reciente del seleccionado argentino. Aquel 15 de julio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, dio vuelta el resultado para imponerse por 2-1 y meterse en una nueva final del mundo.
En el comunicado difundido por la AFA, la entidad explicó los motivos de la iniciativa: "El equipo conducido por Lionel Scaloni caía ante el conjunto inglés por la mínima pero, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logró dar vuelta el resultado y hacer vibrar a todo un país que inundó las calles a puro festejo".
Además, el organismo remarcó que el reconocimiento trasciende a la Selección Mayor: "El homenaje no es solo por ese hito de la Selección Mayor, sino también a todas y cada una de las selecciones nacionales que día a día se entrenan en el predio Lionel Andrés Messi con la ilusión, la alegría y la responsabilidad de defender la celeste y blanca".
El partido que dio origen a la conmemoración
La semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra quedó marcada por la carga histórica del enfrentamiento y por el dramático desenlace. Argentina consiguió la clasificación a la final gracias a dos goles sobre el cierre del encuentro, en uno de los partidos más recordados del certamen.
Tras el pitazo final, los festejos también dejaron una imagen que recorrió el mundo. Desde una de las tribunas fue arrojada al campo una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", que fue levantada por Giovani Lo Celso. La escena tuvo una enorme repercusión internacional e incluso motivó la apertura de un expediente disciplinario por parte de la FIFA.
A menos de un mes de aquella histórica victoria, la AFA decidió inmortalizar la fecha y convertir el 15 de julio en el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, una jornada destinada a homenajear a todos los representativos argentinos que compiten bajo la bandera celeste y blanca.
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