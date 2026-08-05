La AFA instauró el Día de las Selecciones Nacionales: por qué se celebrará cada 15 de julio

Tras el pitazo final, los festejos también dejaron una imagen que recorrió el mundo. Desde una de las tribunas fue arrojada al campo una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", que fue levantada por Giovani Lo Celso. La escena tuvo una enorme repercusión internacional e incluso motivó la apertura de un expediente disciplinario por parte de la FIFA.

A menos de un mes de aquella histórica victoria, la AFA decidió inmortalizar la fecha y convertir el 15 de julio en el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, una jornada destinada a homenajear a todos los representativos argentinos que compiten bajo la bandera celeste y blanca.