Quién juega hoy sábado 20 de junio en la Copa Mundial 2026 de la FIFA
Países Bajos, Alemania y Ecuador son algunos de los equipos que se presentan este sábado, en el marco de la segunda fecha del Mundial 2026.
El Mundial 2026 sigue sumando emociones y este sábado se presenta como una jornada ideal para los amantes del fútbol, con una agenda cargada de encuentros clave para el desarrollo de la fase de grupos. Desde el mediodía hasta la madrugada, selecciones de cuatro continentes buscarán dar un paso decisivo hacia la clasificación.
La acción de sábado en realidad comenzó en la madrugada, con el picante duelo entre la Paraguay de Gustavo Alfaro contra Turquía, El duelo se jugó desde las 00 horas del sábado.
Avanza el certamen que ya tiene a México y a Estados Unidos como los primeros clasificados a los 16vos de final y este sábado tiene otra cartelera con cuatro encuentros.
La agenda completa del sábado 20 de junio en el Mundial 2026
La jornada mundialista se desplegará a lo largo del día a través de los siguientes compromisos:
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14:00 hs | Países Bajos vs. Suecia
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Estadio: NRG Stadium (Houston).
El duelo: Un choque de altísimo voltaje europeo. La "Naranja Mecánica" medirá sus fuerzas tácticas ante una siempre física y ordenada Suecia en suelo texano.
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17:00 hs | Alemania vs. Costa de Marfil
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Estadio: BMO Field (Toronto).
El duelo: Los germanos viajan a tierras canadienses con la obligación de imponer su jerarquía histórica, pero enfrente tendrán a los "Elefantes" marfileños, uno de los seleccionados africanos más atléticos y peligrosos del certamen.
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21:00 hs | Ecuador vs. Curazao
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Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City).
El duelo: El conjunto sudamericano buscará hacer pesar su favoritismo y el gran presente de sus figuras internacionales frente a Curazao, la gran sorpresa caribeña de la CONCACAF que llega dispuesta a hacer historia.
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01:00 hs (del domingo) | Túnez vs. Japón
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Estadio: Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey).
El duelo: Para cerrar la jornada en la madrugada argentina, el imponente "Gigante de Acero" en México albergará un cruce de estilos contrapuestos entre la disciplina táctica de los africanos y la velocidad vertical de los nipones.
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