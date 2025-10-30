Asamblea en Boca: balance histórico, acuerdo con Hard Rock y la no expulsión de un socio
El club presentó un superávit récord de más de 35 mil millones de pesos y confirmó la llegada de la cadena internacional a La Bombonera, en una jornada que también incluyó homenajes.
Boca Juniors vivió una jornada trascendental en su historia institucional. En una Asamblea Ordinaria de Socios que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el club aprobó su balance económico correspondiente al período julio 2024-junio 2025, que arrojó un superávit histórico de 35.581 millones de pesos, el mayor en la historia de la institución.
El encuentro, que tuvo lugar en un colmado Salón Filiberto, contó con la inusual presencia de cientos de socios que celebraron el resultado económico positivo, superior en más de siete mil millones al del año anterior. Pero la reunión no se limitó al aspecto financiero: también se aprobaron decisiones clave que marcan el rumbo comercial y simbólico del club.
Uno de los puntos más destacados fue la aprobación del acuerdo con la reconocida cadena Hard Rock, que instalará un local dentro de La Bombonera. El convenio, con una duración de 10 años y posibilidad de prórroga por una década más, representa un paso significativo en la estrategia de internacionalización del club. Según los términos aprobados, el Xeneize recibirá el 7% de las ganancias provenientes del área gastronómica y del merchandising.
Boca aprobó un balance histórico, selló un acuerdo con Hard Rock y no pudo expulsar a un socio
La asamblea también trató temas polémicos, como el pedido de expulsión del socio David Acriche, acusado de falsificación de firmas en las elecciones de 2023 en las que se impuso Juan Román Riquelme ante Andrés Ibarra y Mauricio Macri, en una jornada electoral histórica: la moción no alcanzó los votos necesarios para prosperar, por lo que se rechazó su sanción.
Más allá de los debates administrativos, la noche también tuvo espacio para la emoción. Antes de comenzar la sesión, se rindió homenaje a Miguel Ángel Russo, recordado entrenador campeón con el club, y a Diego Maradona, quien habría cumplido años ese mismo día. Los aplausos y los cánticos resonaron en la Bombonera, recordando a dos íconos eternos del mundo azul y oro.
La aprobación del balance y la llegada de Hard Rock consolidan una etapa de expansión institucional y fortalecimiento financiero para el club de la Ribera. En paralelo a su desempeño deportivo, el club continúa afianzando su marca a nivel global, combinando gestión moderna, identidad popular y respeto por su historia.
