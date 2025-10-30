Asamblea en Boca: balance histórico, acuerdo con Hard Rock y la no expulsión de un socio

asamblea boca

Uno de los puntos más destacados fue la aprobación del acuerdo con la reconocida cadena Hard Rock, que instalará un local dentro de La Bombonera. El convenio, con una duración de 10 años y posibilidad de prórroga por una década más, representa un paso significativo en la estrategia de internacionalización del club. Según los términos aprobados, el Xeneize recibirá el 7% de las ganancias provenientes del área gastronómica y del merchandising.