Octavos de la Copa Libertadores: así quedaron los cruces para los equipos argentinos
Tras el sorteo de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia tienen sus rivales.
El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores deparó cruces de altísimo nivel para los representantes de nuestro país. Los cuatro equipos argentinos clasificados buscarán escribir una nueva página de gloria internacional en el certamen más importante y prestigioso del continente americano, enfrentando a rivales de gran jerarquía.
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Los rivales de los equipos argentinos en la Copa Libertadores
La suerte de los conjuntos nacionales quedó definida este viernes en la sede de la CONMEBOL y arrojó duelos vibrantes:
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Rosario Central vs. Corinthians: El elenco conducido por Jorge Almirón, que tiene a Ángel Di María como la gran figura, tendrá un duro choque ante los brasileños.
Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica: El Pincha, que se clasificó segundo en su zona, enfrentará a los trasandinos.
Platense vs. Coquimbo Unido: El Calamar, que hace historia en su primera participación en el torneo, se medirá con el conjunto chileno.
Fluminense vs. Independiente Rivadavia: La Lepra mendocina irá contra el campeón de la edición 2023.
Por otro lado, la ceremonia determinó cómo se completará el cuadro de octavos de final con el resto de los gigantes del continente:
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Palmeiras vs. Cerro Porteño
Cruzeiro vs. Flamengo
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
Mirassol vs. Liga de Quito
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