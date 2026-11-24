El jugador llegó de manera definitiva en septiembre de 2026, después de su etapa a préstamo desde San José Earthquakes. La operación se cerró en dos millones de dólares por el 100% de los derechos económicos, aunque el conjunto estadounidense conservó una plusvalía del 20% sobre una futura transferencia.

El vínculo de López Muñoz con River y Maradona

La posible llegada a Boca también tiene un condimento especial por el pasado del futbolista: López Muñoz surgió de River y es sobrino nieto de Diego Maradona. Su padre, Daniel López Maradona, ya había dejado abierta la posibilidad de una transferencia al Xeneize a fines de 2025: "En este momento, puede ser. Yo creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero en River no lo respetaron a él".

Tiempo atrás, el propio mediocampista había manifestado una postura diferente respecto de una eventual llegada al clásico rival: "Si me llaman de Boca, no. Por respeto a River y porque quiero mucho al club. No iría". Ahora, las declaraciones del Pollo volvieron a instalar su nombre en el mercado y abrieron la expectativa sobre una posible negociación para 2027.