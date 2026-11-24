Aseguran que Boca prepara un refuerzo de jerarquía para 2027: ¿llega Hernán López Muñóz?
Sebastián Vignolo aseguró que el mediocampista de Argentinos Juniors surgido en River tiene grandes posibilidades de llegar al Xeneize.
Boca podría protagonizar uno de los movimientos más resonantes del próximo mercado de pases. En medio de las primeras especulaciones sobre el armado del plantel para 2027, Sebastián Vignolo sorprendió al revelar que Hernán López Muñoz tendría posibilidades concretas de convertirse en refuerzo del equipo de La Ribera.
"Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene", anticipó el periodista en el programa Pasión por el fútbol, de Canal 13. Luego, fue más específico y mencionó al actual futbolista de Argentinos Juniors: "Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca".
El mediocampista ofensivo, de 26 años, se formó en River, tuvo un paso por la MLS y actualmente se destaca en el Bicho. Su posible salida aparece en un momento complicado para la institución de La Paternal, que atraviesa dificultades económicas e institucionales.
La crisis de Argentinos Juniors puede facilitar su salida
Vignolo también hizo referencia al delicado panorama que atraviesa Argentinos. El club acumula dos meses de salarios impagos y recibió una inhibición de la FIFA que le impide incorporar futbolistas durante los próximos tres mercados de pases. La situación provocó medidas de protesta por parte del plantel, que incluso suspendió un entrenamiento para manifestar su descontento.
López Muñoz también expresó públicamente su malestar a través de las redes sociales: "Este plantel se bancó todas en contra, no nos ayudaron nunca. Peleamos con poco y nada, con deudas y promesas incumplidas".
El jugador llegó de manera definitiva en septiembre de 2026, después de su etapa a préstamo desde San José Earthquakes. La operación se cerró en dos millones de dólares por el 100% de los derechos económicos, aunque el conjunto estadounidense conservó una plusvalía del 20% sobre una futura transferencia.
El vínculo de López Muñoz con River y Maradona
La posible llegada a Boca también tiene un condimento especial por el pasado del futbolista: López Muñoz surgió de River y es sobrino nieto de Diego Maradona. Su padre, Daniel López Maradona, ya había dejado abierta la posibilidad de una transferencia al Xeneize a fines de 2025: "En este momento, puede ser. Yo creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero en River no lo respetaron a él".
Tiempo atrás, el propio mediocampista había manifestado una postura diferente respecto de una eventual llegada al clásico rival: "Si me llaman de Boca, no. Por respeto a River y porque quiero mucho al club. No iría". Ahora, las declaraciones del Pollo volvieron a instalar su nombre en el mercado y abrieron la expectativa sobre una posible negociación para 2027.
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