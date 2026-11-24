"La hinchada lleva cinco años soportando esta mier** y no va a seguir así", expresaron en el mensaje. Luego, reforzaron la advertencia con una frase dirigida al plantel: "Vamos a organizarnos y vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos". Sin embargo, el tono del comunicado subió todavía más cuando agregaron: "Si intentan hacerse los distraídos detrás de la barrera, nosotros vamos a ir hasta donde estén ustedes".