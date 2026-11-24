La barra de Mineiro lanzó una fuerte amenaza contra los jugadores tras perder la final con Boca
Galoucura publicó un video con advertencias al plantel y anunció que irá al centro de entrenamiento para reclamar explicaciones por otra derrota decisiva.
La caída por 2-0 ante Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026 desató la furia de los hinchas de Atlético Mineiro. Después de perder una nueva definición internacional, integrantes de Galoucura difundieron un video en redes sociales en el que apuntaron directamente contra los futbolistas y anticiparon que irán a buscarlos al centro de entrenamiento.
"La hinchada lleva cinco años soportando esta mier** y no va a seguir así", expresaron en el mensaje. Luego, reforzaron la advertencia con una frase dirigida al plantel: "Vamos a organizarnos y vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos". Sin embargo, el tono del comunicado subió todavía más cuando agregaron: "Si intentan hacerse los distraídos detrás de la barrera, nosotros vamos a ir hasta donde estén ustedes".
Los integrantes de la barra aseguraron que llevarán adelante sus reclamos "dentro de la legalidad", aunque las expresiones generaron preocupación por el nivel de hostilidad hacia los jugadores. El mensaje estuvo dirigido al plantel y no incluyó cuestionamientos directos al entrenador argentino Eduardo Domínguez.
La frustración de Atlético Mineiro por otra final perdida
El malestar de los hinchas tiene antecedentes recientes. La derrota frente a Boca significó el tercer subcampeonato continental consecutivo para Atlético Mineiro. En 2024, el equipo cayó ante Botafogo en la final de la Copa Libertadores, mientras que en 2025 perdió por penales frente a Lanús en la definición de la Copa Sudamericana.
A esas frustraciones se suman las derrotas en el ámbito local: el Galo perdió la final de la Copa do Brasil 2024 contra Flamengo y la del Campeonato Mineiro 2026 frente a Cruzeiro. La caída en Barranquilla profundizó así una crisis deportiva que viene acumulando episodios negativos y que ahora tiene a los futbolistas en el centro de los reclamos de una hinchada que exige respuestas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario