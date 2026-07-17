¿Cábala? Aseguran que la Selección Argentina quiere a Lali Espósito para que cante el Himno en la final
Al parecer, los jugadores de la Selección quieren que todo sea lo más parecido posible a Qatar 2022, donde el Himno fue entonado por la artista pop.
Un fuerte debate se encendió en el programa de streaming de AZZ, donde los conductores revelaron una interna inesperada en la previa de la final del Mundial 2026. Según informaron durante la transmisión, el plantel de la Selección Argentina solicitó formalmente que Lali Espósito sea la encargada de entonar el Himno Nacional.
Por supuesto, se trata de una decisión que habría encontrado una rotunda negativa por parte del presidente Javier Milei, quien está enemistado con la artista.
Qué dijeron en AZZ sobre el pedido de los jugadores de la Selección Argentina
"La alternativa que piden los jugadores es la que no quiere el Presidente de la Nación: Lali Espósito", lanzó uno de los periodistas al aire, abriendo el debate con sus compañeros. El panel discutió el trasfondo de la situación, lamentando que la elección artística derive en un conflicto político. "Yo no quiero armar de esto una cuestión política porque todo se termina politizando, pero lamentablemente el que politizó el asunto ya es el Presidente", señalaron desde el estudio.
El panel se mostró dividido respecto a cómo se debe resolver este cruce de posturas. Mientras algunos integrantes cuestionaron el peso de la opinión del mandatario en un evento deportivo, otros recalcaron la incomodidad de avanzar con una propuesta que no cuenta con el aval institucional.
"El Presidente no tiene ningún tipo de poder en su opinión en este caso, no juega a la pelota", opinó uno de ellos. Otro, en tanto, manifestó: "No está bueno que el Presidente no quiera que pase algo y vos lo hagas igual, por más que vivamos en un país megapolitizado", concluyeron, sembrando la incertidumbre sobre quién será finalmente la voz elegida para la gran final.
El rumor que acerca a María Becerra a la Selección Argentina
El rumor tomó fuerza este jueves luego de que en SQP, el programa conducido por Yanina Latorre, aseguraran que la reconocida cantante sería la candidata ideal para subirse al escenario antes del inicio de la gran final.
Según reveló Pía Shaw en el ciclo televisivo, la estrella pop estaría primera en la lista de la organización para liderar la ceremonia previa.
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