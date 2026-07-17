¿Cábala? Aseguran que la Selección Argentina quiere a Lali Espósito para que cante el Himno en la final

El rumor que acerca a María Becerra a la Selección Argentina

El rumor tomó fuerza este jueves luego de que en SQP, el programa conducido por Yanina Latorre, aseguraran que la reconocida cantante sería la candidata ideal para subirse al escenario antes del inicio de la gran final.

Según reveló Pía Shaw en el ciclo televisivo, la estrella pop estaría primera en la lista de la organización para liderar la ceremonia previa.