El momento más emotivo del Mundial 2026: así sonó el Himno Nacional Argentino antes de enfrentar a Inglaterra

Una vez más, el silencio instrumental dio paso al canto del público, que tomó el protagonismo y generó una atmósfera cargada de sentimiento antes del inicio del encuentro frente al conjunto inglés. Con el estadio completamente vestido de celeste y blanco, la previa dejó una nueva imagen que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la pasión con la que los argentinos volvieron a cantar el Himno Nacional en una cita decisiva del Mundial.