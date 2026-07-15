El momento más emotivo del Mundial 2026: así sonó el Himno Nacional Argentino antes de enfrentar a Inglaterra
Los hinchas argentinos hicieron sentir su apoyo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y protagonizaron un emotivo momento en la previa del partido.
La Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y, como ya es una costumbre en el torneo, el Himno Nacional Argentino volvió a emocionar a los jugadores y a los miles de hinchas presentes en el estadio de Atlanta.
Antes de que comenzara a rodar la pelota en el Mercedes-Benz Stadium, el tradicional Himno Nacional Argentino se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la previa del encuentro. Miles de fanáticos albicelestes coparon gran parte de las tribunas y acompañaron la interpretación oficial con un multitudinario canto a capela que se hizo sentir en todo el estadio.
Así sonó el Himno Nacional Argentino antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra
El clima de emoción volvió a apoderarse de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni, que entonaron las estrofas del himno con la mirada puesta en el objetivo de alcanzar una nueva final de la Copa del Mundo.
Las cámaras recorrieron los rostros de los integrantes del plantel argentino durante la ceremonia protocolar, con Lionel Messi encabezando la formación como capitán del equipo. Una vez más, el Himno Nacional Argentino regaló una de las postales más conmovedoras del Mundial 2026 en la antesala de un partido histórico frente a Inglaterra.
Un ritual que ya es una marca registrada
Desde el inicio del Mundial 2026, el Himno Nacional se convirtió en uno de los momentos más esperados por los argentinos. En cada presentación del equipo, miles de hinchas hicieron sentir su apoyo con una interpretación que trascendió las tribunas y se transformó en un símbolo del acompañamiento incondicional al seleccionado.
Una vez más, el silencio instrumental dio paso al canto del público, que tomó el protagonismo y generó una atmósfera cargada de sentimiento antes del inicio del encuentro frente al conjunto inglés. Con el estadio completamente vestido de celeste y blanco, la previa dejó una nueva imagen que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la pasión con la que los argentinos volvieron a cantar el Himno Nacional en una cita decisiva del Mundial.
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