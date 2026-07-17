Por qué Soledad Pastorutti se negó a cantar el Himno en la final entre Argentina y España

Qué dijeron en AZZ sobre el pedido de los jugadores de la Selección Argentina

"La alternativa que piden los jugadores es la que no quiere el Presidente de la Nación: Lali Espósito", lanzó uno de los periodistas al aire, abriendo el debate con sus compañeros. El panel discutió el trasfondo de la situación, lamentando que la elección artística derive en un conflicto político. "Yo no quiero armar de esto una cuestión política porque todo se termina politizando, pero lamentablemente el que politizó el asunto ya es el Presidente", señalaron desde el estudio.

El panel se mostró dividido respecto a cómo se debe resolver este cruce de posturas. Mientras algunos integrantes cuestionaron el peso de la opinión del mandatario en un evento deportivo, otros recalcaron la incomodidad de avanzar con una propuesta que no cuenta con el aval institucional.

"El Presidente no tiene ningún tipo de poder en su opinión en este caso, no juega a la pelota", opinó uno de ellos. Otro, en tanto, manifestó: "No está bueno que el Presidente no quiera que pase algo y vos lo hagas igual, por más que vivamos en un país megapolitizado", concluyeron, sembrando la incertidumbre sobre quién será finalmente la voz elegida para la gran final.