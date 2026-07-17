Por qué Soledad Pastorutti se negó a cantar el Himno en la final entre Argentina y España
Más allá de sus compromisos laborales, la artista es "muy cabulera" y prefiere que sea otra artista quien ocupe ese lugar. ¿A quién apuntó?
Se viene la final del Mundial 2026 que disputarán la Selección Argentina y España este domingo, desde las 16:00 (hora Argentina), en Nueva Jersey. Lo cierto es que uno de los temas más comentados es quién será el artista encargado de cantar el Himno y, mientras algunos lo dan por hecho, se desmintió que Soledad Pastorutti haya aceptado.
En "Los Profesionales con Flor" (El Nueve), una de las panelistas indicó: "La oferta, la convocatoria de la AFA llegó a la Soledad. La Sole lo agradeció mucho, pero lamento decirles que la Sole no va a cantar en la final del Mundial. Porque ella tiene un show en Santa, el lunes tiene que estar en la fiesta del poncho en Catamarca, está grabando".
Y añadió: "Ella dejó de lado el logro personal, porque cantar en un evento internacional es más importante". Seguidamente, reveló el verdadero motivo para negarse al pedido de la AFA: "Ella siente que es muy cabulera, me dijo, le da un poco de miedo estar ahora ahí cuando anteriormente estuvo otra artista, que espera que esté Lali, ojalá que la convoquen a Lali, porque Lali tiene que estar ahí", sostuvo.
No es Soledad Pastorutti: aseguran que la Selección Argentina quiere a Lali Espósito
Un fuerte debate se encendió en el programa de streaming de AZZ, donde los conductores revelaron una interna inesperada en la previa de la final del Mundial 2026. Según informaron durante la transmisión, el plantel de la Selección Argentina solicitó formalmente que Lali Espósito sea la encargada de entonar el Himno Nacional.
Por supuesto, se trata de una decisión que habría encontrado una rotunda negativa por parte del presidente Javier Milei, quien está enemistado con la artista.
Qué dijeron en AZZ sobre el pedido de los jugadores de la Selección Argentina
"La alternativa que piden los jugadores es la que no quiere el Presidente de la Nación: Lali Espósito", lanzó uno de los periodistas al aire, abriendo el debate con sus compañeros. El panel discutió el trasfondo de la situación, lamentando que la elección artística derive en un conflicto político. "Yo no quiero armar de esto una cuestión política porque todo se termina politizando, pero lamentablemente el que politizó el asunto ya es el Presidente", señalaron desde el estudio.
El panel se mostró dividido respecto a cómo se debe resolver este cruce de posturas. Mientras algunos integrantes cuestionaron el peso de la opinión del mandatario en un evento deportivo, otros recalcaron la incomodidad de avanzar con una propuesta que no cuenta con el aval institucional.
"El Presidente no tiene ningún tipo de poder en su opinión en este caso, no juega a la pelota", opinó uno de ellos. Otro, en tanto, manifestó: "No está bueno que el Presidente no quiera que pase algo y vos lo hagas igual, por más que vivamos en un país megapolitizado", concluyeron, sembrando la incertidumbre sobre quién será finalmente la voz elegida para la gran final.
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