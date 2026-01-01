El mensaje de Lionel Messi para recibir el nuevo año mundialista: "Ojalá sea un..."

Sorpresa total: Lionel Messi posó con la camiseta de un club del Ascenso

Lionel Messi volvió a generar sorpresa durante sus vacaciones al posar con la camiseta de Tristán Suárez, club del Ascenso argentino. La imagen del capitán de la Selección Argentina se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó orgullo en el equipo de la Primera Nacional.

La imagen fue compartida por Gastón Granados, intendente de Ezeiza, quien publicó la foto del astro rosarino sosteniendo la camiseta del Lechero. “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez”, escribió el dirigente en sus redes sociales para la locura total de todos los hinchas.

image

Tristán Suárez viene de una destacada campaña en la segunda categoría del fútbol argentino, donde alcanzó los cuartos de final del Reducido, instancia en la que quedó eliminado tras caer frente a Estudiantes de Buenos Aires. La aparición del campeón del mundo con la camiseta del club fue recibida como un motivo de orgullo por los hinchas y el entorno de la institución que viene creciendo cada vez más.