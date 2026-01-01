El mensaje de Lionel Messi para recibir el nuevo año mundialista: "Ojalá sea un..."
Junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), el astro mundial recibió el Año Nuevo en Rosario con un mensaje de amor.
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recibió el Año Nuevo -que es mundialista- rodeado de sus afectos en Rosario. A través de sus redes sociales, el astro compartió la intimidad del festejo junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.
"¡¡FELIZ 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos", fue el deseo que el "10" publicó en su perfil de Instagram, acompañando sus palabras con postales familiares frente al tradicional árbol de Navidad.
Tras cerrar un año exitoso con el título de la MLS, Messi aprovechó su estadía en la región no solo para pasar las fiestas en Argentina, sino también para cruzar a Uruguay y celebrar el cumpleaños de 15 de Delfina, la hija de su gran amigo Luis Suárez.
En los próximos días, el ídolo del Inter Miami retomará la actividad profesional para iniciar una pretemporada que incluirá tres encuentros amistosos en Sudamérica.
Sorpresa total: Lionel Messi posó con la camiseta de un club del Ascenso
Lionel Messi volvió a generar sorpresa durante sus vacaciones al posar con la camiseta de Tristán Suárez, club del Ascenso argentino. La imagen del capitán de la Selección Argentina se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó orgullo en el equipo de la Primera Nacional.
La imagen fue compartida por Gastón Granados, intendente de Ezeiza, quien publicó la foto del astro rosarino sosteniendo la camiseta del Lechero. “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez”, escribió el dirigente en sus redes sociales para la locura total de todos los hinchas.
Tristán Suárez viene de una destacada campaña en la segunda categoría del fútbol argentino, donde alcanzó los cuartos de final del Reducido, instancia en la que quedó eliminado tras caer frente a Estudiantes de Buenos Aires. La aparición del campeón del mundo con la camiseta del club fue recibida como un motivo de orgullo por los hinchas y el entorno de la institución que viene creciendo cada vez más.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario