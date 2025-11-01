Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por un posteo de la actriz: qué publicó

Tras esto, Wanda estalló: "¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal... ¿Qué clase de sorete podés ser?", comenzó la conductora de Telefe.

"Sabés muy bien que a Isi no le regalo nada... solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compro ni un globo. Y menos a mí, que los tengo TODOS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?", continuó su descargo.

Y añadió: "Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada que compite con nenas sos vos, mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre -si así se lo puede llamar- que quiere sacarle las hijas a una mamá".

"¿Te lleva a Milán como una interesada vip arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden", concluyó Wanda, de forma categórica.