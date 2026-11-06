Aseguran que Lionel Messi volverá a jugar en el Monumental: los detalles del partido
De acuerdo con la información que se conoció este viernes, el astro rosarino volverá a pisar el estadio de Núñez, con River como protagonista.
El Monumental será el escenario de una noche estelar en el arranque de la próxima temporada. Según confirmó el periodista partidario Germán Balcarce, River se enfrentará en un partido amistoso ante Inter Miami el martes 19 de enero de 2027, en lo que maracaría el regreso de Lionel Messi al estadio de Núñez.
El encuentro de exhibición ante el conjunto de Florida, que cuenta con Messi como principal figura pero también con Rodrigo De Paul; formará parte de la puesta a punto de pretemporada para el plantel millonario antes del inicio de las competencias oficiales de 2027.
Qué se sabe sobre el partido amistoso de Inter Miami con Lionel Messi vs. River en el Monumental
De acuerdo con la información adelantada por Germán Balcarce:
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Fecha confirmada: Martes 19 de enero de 2027.
Escenario: Estadio Mâs Monumental (Buenos Aires).
Rival: Inter Miami (Estados Unidos).
Se espera que en las próximas semanas la dirigencia del club de Núñez brinde mayores precisiones sobre el esquema de venta de entradas, las prioridades para socios y Tu Lugar en el Monumental, así como los horarios del espectáculo que promete colmar el templo millonario.
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