El rival de Lionel Messi en el Mundial 2026 que se sorprendió por algo más que su juego

El volante de 29 años habló en el canal Zack en roue libre. Allí reconoció que Messi no tuvo una gran noche ante Suiza y la calificó incluso como quizás su peor partido del torneo. Aun así, destacó lo que provocaba su presencia: “¿Viste que están dispuestos a ir a la guerra por él?”. Según su relato, esa sensación no se limitaba al plantel. Además, contó que la percibió en titulares, suplentes y en todo el estadio, con un clima que definió como una locura. “Realmente sentí que era Messi”, resumió.