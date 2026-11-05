El rival de Lionel Messi en el Mundial 2026 que se sorprendió por algo más que su juego
Denis Zakaria, de Suiza, recordó el 3-1 de la Selección en cuartos de la Copa del Mundo y contó qué fue lo que más lo impactó del capitán argentino.
Denis Zakaria recordó el cruce de cuartos de final del Mundial 2026 entre Suiza y la Selección argentina. El mediocampista admitió que lo que más lo marcó de Lionel Messi no fue su rendimiento. Lo sorprendió el respaldo que el capitán recibe de sus compañeros y de los hinchas. El partido terminó 3-1 para la Argentina en tiempo suplementario y le dio al equipo de Lionel Scaloni el pase a las semifinales.
El volante de 29 años habló en el canal Zack en roue libre. Allí reconoció que Messi no tuvo una gran noche ante Suiza y la calificó incluso como quizás su peor partido del torneo. Aun así, destacó lo que provocaba su presencia: “¿Viste que están dispuestos a ir a la guerra por él?”. Según su relato, esa sensación no se limitaba al plantel. Además, contó que la percibió en titulares, suplentes y en todo el estadio, con un clima que definió como una locura. “Realmente sentí que era Messi”, resumió.
"Van a la guerra por él": Denis Zakaria sobre los jugadores de la Selección y Messi
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El mediocampista también contó que Suiza llegó al partido con la ilusión de eliminar a la Argentina. En ese sentido, volvió a cuestionar la jugada que, a su juicio, cambió el partido: la expulsión de Breel Embolo. El delantero vio la roja cuando el marcador estaba igualado, después de una revisión del árbitro que modificó la decisión inicial. “Para mí, no era roja”, sostuvo Zakaria. Para él, fue un error arbitral claro que terminó por definir la eliminación.
Así fue Argentina-Suiza en el Mundial 2026
El encuentro se jugó el sábado 11 de julio de 2026 en el estadio de Kansas City. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el primer tiempo y Dan Ndoye empató para Suiza a los 67 minutos. Pocos minutos después llegó la expulsión de Embolo. En el alargue, Julián Álvarez marcó el 2-1 a los 112 minutos y Lautaro Martínez cerró el 3-1 sobre el final. Con ese resultado, la Albiceleste se metió entre los cuatro mejores y quedó cruzada con Inglaterra en la semifinal.
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