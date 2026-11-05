La razón por la que Lionel Messi y Rodrigo de Paul podrían irse de la MLS por un semestre

Cambia la MLS

Messi a Newell's: una cláusula comercial que alimenta la ilusión

En el caso de Lionel Messi, la posibilidad de regresar al club donde dio sus primeros pasos futbolísticos tomó fuerza a partir de versiones sobre un eventual préstamo por seis meses a Newell's Old Boys. La propuesta contempla que el rosarino dispute el Torneo Apertura y luego vuelva a Inter Miami.

El proyecto también tiene un componente comercial llamativo. Según trascendió, cuando Newell's acordó con Atomik, su nueva marca de indumentaria a partir de 2027, incluyó una cláusula que contempla la suspensión temporal del vínculo durante seis meses si se concreta la llegada de Messi.

El objetivo sería que, durante ese período, el equipo rosarino pueda utilizar la marca que viste al capitán argentino. De esta manera, la eventual llegada del futbolista no solamente tendría un impacto deportivo, sino también comercial y de marketing.

De Paul y la posibilidad de volver a Racing

Rodrigo De Paul es el otro campeón del mundo que aparece vinculado con un posible regreso temporal al fútbol argentino. El mediocampista de Inter Miami tiene un fuerte vínculo con Racing, club en el que comenzó su carrera profesional y al que manifestó públicamente su deseo de regresar.

"Me encantaría volver", expresó el futbolista al referirse a la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de la Academia, aunque no estableció una fecha para concretarlo. Su contrato con Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2029, por lo que una eventual salida también necesitaría el visto bueno de la institución estadounidense.