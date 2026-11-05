La razón por la que Lionel Messi y Rodrigo de Paul podrían irse de la MLS por un semestre
El cambio de calendario de la liga estadounidense abre una posibilidad para que los campeones del mundo jueguen en otros clubes en 2027.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul podrían protagonizar dos movimientos inesperados durante el primer semestre de 2027. Ambos futbolistas, actualmente en Inter Miami, aparecen vinculados con posibles regresos temporales al fútbol argentino: el capitán de la Selección a Newell's y el mediocampista a Racing.
Detrás de estas versiones hay un cambio importante en el calendario de la Major League Soccer (MLS), que modificará su formato de competencia a partir del próximo año. La transición contempla un torneo corto entre febrero y mayo de 2027, antes de dar paso al nuevo campeonato, que comenzará en julio y finalizará en mayo de 2028.
Por qué Messi y De Paul podrían dejar la MLS durante seis meses
La MLS confirmó que su temporada de transición, denominada Sprint Season, comenzará el fin de semana del 19 al 21 de febrero y tendrá una fase regular de apenas 14 partidos por equipo. Los ocho mejores de cada conferencia avanzarán a los playoffs, cuya final se disputará durante el fin de semana del Memorial Day, en mayo.
Este formato es el que alimenta las versiones sobre posibles préstamos temporales de algunas de sus principales figuras. La idea sería que los futbolistas puedan disputar el primer semestre en otros equipos y regresar a Estados Unidos para el comienzo de la temporada 2027-2028, previsto para julio.
Sin embargo, hay una aclaración importante: la MLS no estará completamente detenida durante esos meses. Inter Miami también deberá disputar el torneo de transición y sus compromisos internacionales, por lo que cualquier salida requeriría un acuerdo entre los futbolistas y la franquicia estadounidense.
Messi a Newell's: una cláusula comercial que alimenta la ilusión
En el caso de Lionel Messi, la posibilidad de regresar al club donde dio sus primeros pasos futbolísticos tomó fuerza a partir de versiones sobre un eventual préstamo por seis meses a Newell's Old Boys. La propuesta contempla que el rosarino dispute el Torneo Apertura y luego vuelva a Inter Miami.
El proyecto también tiene un componente comercial llamativo. Según trascendió, cuando Newell's acordó con Atomik, su nueva marca de indumentaria a partir de 2027, incluyó una cláusula que contempla la suspensión temporal del vínculo durante seis meses si se concreta la llegada de Messi.
El objetivo sería que, durante ese período, el equipo rosarino pueda utilizar la marca que viste al capitán argentino. De esta manera, la eventual llegada del futbolista no solamente tendría un impacto deportivo, sino también comercial y de marketing.
De Paul y la posibilidad de volver a Racing
Rodrigo De Paul es el otro campeón del mundo que aparece vinculado con un posible regreso temporal al fútbol argentino. El mediocampista de Inter Miami tiene un fuerte vínculo con Racing, club en el que comenzó su carrera profesional y al que manifestó públicamente su deseo de regresar.
"Me encantaría volver", expresó el futbolista al referirse a la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de la Academia, aunque no estableció una fecha para concretarlo. Su contrato con Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2029, por lo que una eventual salida también necesitaría el visto bueno de la institución estadounidense.
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