La Selección Argentina no usará la camiseta 10 de Messi en los amistosos: el motivo

La decisión es posible porque en los amistosos no es obligatorio usar los números del 1 al 11, a diferencia de lo que ocurre en las competencias oficiales. Por eso, la 10 volverá a tener un dueño en las Eliminatorias Sudamericanas del año próximo, cuando la Albiceleste regrese a los partidos por los puntos. El gesto tiene una carga simbólica clara: la Selección se toma su tiempo antes de entregar el número que Messi llevó durante casi dos décadas.