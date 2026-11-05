La Selección Argentina no usará la camiseta 10 de Messi en los amistosos: el motivo
La Selección argentina dejará vacante la camiseta 10 de Messi ante Uruguay y Costa Rica, y el dorsal recién tendrá dueño en las Eliminatorias de 2027.
La Selección Argentina no utilizará la camiseta 10 en la próxima fecha FIFA, la primera desde el retiro de Lionel Messi, en octubre. Según trascendió en las últimas horas, el dorsal quedará vacante en los amistosos ante Uruguay en Buenos Aires y Costa Rica en Córdoba.
Así, la pregunta sobre quién será el heredero del capitán quedará sin respuesta hasta 2027.
La decisión es posible porque en los amistosos no es obligatorio usar los números del 1 al 11, a diferencia de lo que ocurre en las competencias oficiales. Por eso, la 10 volverá a tener un dueño en las Eliminatorias Sudamericanas del año próximo, cuando la Albiceleste regrese a los partidos por los puntos. El gesto tiene una carga simbólica clara: la Selección se toma su tiempo antes de entregar el número que Messi llevó durante casi dos décadas.
Nico Paz, el principal candidato a la camiseta 10 de la Selección Argentina
El nombre que más suena es el de Nico Paz. El volante del Como de Italia atraviesa un gran momento y se destacó en la última ventana internacional. Admirador declarado de Messi, convirtió goles ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y sumó una asistencia en esos partidos.
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Los otros aspirantes a heredar la 10 de Lionel Messi
- Alexis Mac Allister, que ya usó la 10 en Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool.
- Enzo Fernández, por su perfil de enganche.
- Franco Mastantuono, que ya vistió la camiseta de Messi en un partido oficial ante Ecuador.
La definición llegará con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Mientras tanto, la Selección de Lionel Scaloni empezará a transitar la era post-Messi con un número vacante en la espalda.
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